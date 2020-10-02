የሽብር ጥቃት ለመፈጸም፣አመጽና ግጭት ለመቀስቀስ ሲሰራ የቆየ ቡድን በቁጥጥር ስር መዋሉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 22/2013(ኢዜአ) የሽብር ጥቃት ለመፈጸም እንዲሁም አመጽና ግጭት ለመቀስቀስ በህቡዕ ሲሰራ የቆየ ቡድን ከእነግብረአበሮቹ በቁጥጥር ስር ዋለ ሲል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀ፡፡
ቡድኑ በቢሾፍቱና በአዲስ አበባ ከተማ ከሚከበረው የኢሬቻ በዓል ጋር በተያያዘ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሽብር ጥቃቶች ለመፈጸም፣ አመጽ ለማቀጣጠል፣ ግጭትና ትርምስ ለመፍጠር የተዘጋጀ ነበር ብሏል፡፡
ከጥቂት የህወሓት የጥፋት ቡድኖች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ተልዕኮ ተቀብሎ በህቡዕ ሲያስተባብርና ሲመራ የነበረ የኦነግ ሸኔ ቡድን ከእነግብረአበሮቹ በቁጥጥር ሥር እንዲውል ማድረጉንም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታውቋል።
አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ለመገናኛ ብዙሃን ባሰራጨው መረጃ እንደገለጸው፤ ከኢሬቻ በዓል ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ ፣ በቢሾፍቱና በሌሎቹም የአገሪቱ አካባቢዎች በጦር መሳሪያ የተደገፈ የሽብር ጥቃት፣ አመጽ ፣ ግጭትና ትርምስ ለመፍጠር ተልዕኮ ለተሰጠው በህቡዕ የተደራጀ አንድ ታጣቂ ቡድን 10 ክላሺንኮቭ የጦር መሳሪያ ከ 280 ጥይቶች ጋር ከመቀሌ ወደ ባቲ ሲጓዝ መስከረም 16 ቀን 2013 ዓ.ም ቀን በደቡብ ወሎ ዞን ሃይቅ ከተማ ከእነ ተሽከርካሪው በቁጥጥር ሥር ውሏል።
በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች ህዝባዊ አመጽ እንዲነሳ በማድረግ ይህን እንቅስቃሴ ለማሳካት ከተመለመሉት መካከል አንዱ የሆነው እንድሪስ እያሱ መሃመድ የተባለ የኦነግ ሸኔ አባል ከትግራይ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊና ከሌሎች ጥቂት የህወሓት የጥፋት ቡድኖች ጋር በህቡዕ ተልዕኮውን ሲያቀናጁ እንደነበር የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባደረገው ክትትል ማረጋገጡን አመልክቷል።
“ወደ ትግራይ ክልል ፀጥታ ኃላፊ ቢሮ ጠዋት ሶስት ሰዓት ሄድኩ፡፡ መሳሪያው ተዘጋጅቷል እንጭንላችኋለን አለኝ፡፡እኔም እሺ አልኩት ማታ ሶስት ሰዓት እንጭናለን አለኝ፡፡ ሶስት ሰዓት መጥተው የመኪናውን ቁልፍ ከልጁ ተቀበልልን አሉኝ:: እኔም ቁልፉን ተቀብዬ ሰጠሁት፡፡ ከዛ ሄደው ጭነው መጡ 10 ክላሽ እና 1 ሺህ ጥይቶች ይዘው መጡ፤ መኪና ላይ ሲጫን መኪናው ከሶስት መቶ ጥይቶች ውጪ መሸከም አልቻለም፣ ሰባት መቶውን እዛው በመተው 10 ክላሽና 280 ጥይቶችን ጭነው ሰጡን ” በማለት ገልጿል ተጠርጣሪው።
እነዚህ የጥፋት ቡድኖች በመጪው ቅዳሜና እሁድ በአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልሎች የሚከበሩትን የኢሬቻ በዓልን ተገን በማድረግ በኦሮሚያ ክልል አመፅ እንዲቀጣጠልና ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዲዛመት በጦር መሳሪያ ጭምር የታገዘ ትርምስ ለመፍጠር ከመቀሌ ወደ መሃል አገር የተለያዩ የጦር መሣሪያዎችን ሲልኩ እንደነበር ተጠቁሟል፡፡
ለዚህ እኩይ ተግባራቸውም ግለሰቦችን መልምለው ወደ መቀሌ በመውሰድ አሰልጥነው ወደተለያዩ አካባቢዎች ይልኩ እንደነበር የብሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታውቋል።
ለዚህ ተልዕኮው እንዲረዳቸው ካደራጇቸው የህቡዕ ቡድኖች መካከልም አንዱ እንድሪስ እያሱ መሃመድ በተባለ የኦነግ ሸኔ አባል የሚመራ ሲሆን፤ ላለፉት ወራት ከከሚሴ፣ መቀሌ አዲስ አበባ በመመላለስ የተሰጠውን ተልዕኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀስ ቆይቷል፡፡
ቡድኑ መስከረም 16 ቀን 2013 ዓመተ ምህረትም በደቡብ ወሎ ዞን ሃይቅ ከተማ በቁጥጥር ሥር መዋሉን የብሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ገልጿል።
የጥፋት ቡድን መሪው መቀሌ ከሚገኘው የትግራይ ክልል የፀጥታ ቢሮ ኃላፊ ከሆነው ተኪኡ ምትኩና ሌሎች ጥቂት የህወሓት የጥፋት ቡድኖች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በመፍጠር ወደ መቀሌ በመመላለስ የጦር መሳሪያ ፣ ገንዘብና ተልዕኮ በመቀበል ከሸኔ ታጣቂ ቡድን ጋር በማስተሳሰር ፤ በኦሮሚያ የአመጽ ቡድን ሲያደራጅ ቆይቷል።
ተጠርጣሪው አክሎ “እኔ ወደ መቀሌ ሄድኩ፡፡ መቀሌ በሄድኩበት ጊዜ አፄ ዮሐንስ የሚባል ሆቴል አለ እዛ ሆቴል አረፍኩኝ እሱም እዛ ጠበቀኝ ሁለት ቀን አብረን ካደርን በኋላ የትግራይ ክልል የፀጥታ ኃላፊ ሹፌር መጥቶ ጠራኝ እና ቢሮ ትሄዳለህ ብሎ ቢሮ ወሰደኝ ቢሮ ሄጄ የትግራይ ክልል የፀጥታ ኃላፊ የሆነውን ስሙ ተኪኡ የሚባል ሰው አገኘው፡፡ እሱ የትግል ጉዳይ ላይ አንዳንድ ነገር ልናግዛችሁ እንፈልጋለን አብረን መንቀሳቀስ እንፈልጋለን ምን ምን እናግዛችሁ እንዴት ግንኙነት እንፍጠር ብሎ ጠየቀኝ፡፡ እኔም እሺ አልኩት፡፡ ማታ ሶስት ሰዓት ተገናኝተን የምንፈልገውን ጠየቀኝ፡፡ ከቻሉ በጦር መሳሪያ ካልቻሉ በገንዘብ እንኳን እንዲያግዙን ጠየኩት “ብሏል።
ከዚህም በተጨማሪ እንድሪስ እያሱ መሃመድ እና ግብረአበሮቹ ከመቀሌ በተሰጣቸው ተልዕኮ መሠረት በባቲ የህቡዕ ቡድን አባላትን በማደራጀት በአካባቢው የብሄር ግጭቶችን የማስፋፋት እንዲሁም በሌሎችም ስፍራዎች ግጭት የመቀስቀስ ተልዕኮ ተቀብለው ሲያስፈጽሙ ቆይተዋል።
አማርኛ፤ ኦሮሞኛ፤ ሱማሊኛ፤ አፋርኛና አረብኛ በድምሩ አምስት ቋንቋዎችን የሚናገረው የሽብር ቡድኑ መሪና አስተባባሪ ተጠርጣሪው እንድሪስ እያሱ መሃመድና ግብረ አበሮቹን በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል በተደረገው እንቅስቃሴ፤ ብሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በጥብቅ ሙያዊ ዲስፕሊን የመከታተልና መረጃ የመስጠት ስራዎችን ሲሰራ፤ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፤ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንና ከመከላከያ ሰራዊት በጋራ መስራታቸውን መግለጫው አመልክቷል፡፡
መቀሌ ተሸርቦ ደቡብ ወሎ ዞን ሀይቅ ከተማ ላይ የከሸፈው የሽብር ጥቃት መሳሪያዎችን በከረዩና በባቲ በኩል ወደ ቢሾፍቱና አዲስ አበባ በማስገባት ከፍተኛ ሁከትና ግርግር በመፍጠር አገርን ለማተራመስ እቅድ እንደነበረው በመግለጫው ተጠቋሟል፡፡
ሴራውን በማክሸፍ በኩል ህብረተሰቡ ከፍተኛ ተሳትፎ ማድረጉንም አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ገልጿል፡፡
በቀጣይም በኢትዮጵያና በህዝቧ ብሄራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ የሚቃጡ ማናቸውንም የሽብር ጥቃቶች አስቀድሞ በማወቅ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ ነን ሲል ብሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አረጋግጧል፡፡
ለዚህ ስኬት የህዝቡ ትብብርና ድጋፍም እንዳይለየው ብሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጥሪውን አቅርቧል፡፡