በየደረጃው ያለው የጸጥታ ሀይል ለህገ-ወጥ እንቅስቃሴዎች ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ብሄራዊ የፀጥታ አስተባባሪ ኮሚቴ ገለጸ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 22/2013(ኢዜአ) በየደረጃው ያለው የጸጥታ ሀይል ህግን በተከተለ መንገድ ለህገ-ወጥ እንቅስቃሴዎች ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ ይወስዳል ሲል ብሄራዊ የፀጥታ አስተባባሪ ኮሚቴ አስታወቀ።
ከሚቴው በኢሬቻ በዓል ላይ የተለያዩ ጉዳቶችን ለማድረስ ሽብር ፈፃሚ ሀይሎችን በመመልመል እና በማሰልጠን እንዲሁም በማስታጠቅ እያሰማሩ መሆኑ ተደርሶበታል ብሏል፡፡
ኮሚቴው ለኢዜአ በላከው መግለጫ በየደረጃው ያለው የጸጥታ ሀይል ፀረ-ሰላም ሀይሎች እየሰሩ ያሉትን አገር የማፍረስ ሴራ የማስቆም፣ የመቆጣጠርና የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ሀላፊነቱን የሚወጣ መሆኑን አረጋግጧል።
ማንኛውም ግለሰብም ሆነ ቡድን የሀገሪቱን ህግ በማክበርና በማስከበር የዜግነት ግዴታውን ሊወጣ ይገባል ሲልም አሳስቧል።
ብሄራዊ ጸጥታ አስተባባሪ ኮሚቴው ለኢዜአ የላከው ሙሉ መግለጫ
ሀገራችን የለውጥ ጉዞ ከጀመረች ጊዜ ጀምሮ ዓለምን ያስደመሙ በዓለም አቀፍ ደረጃም እውቅና የተቸራቸውና ይሁንታ ያገኙ በርካታ ተግባራት መከናወናቸው ይታወቃል ይላል መግለጫው።
ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ሆነ በአሁኑ ወቅት የሀገሪቱን ዜጎች የሚጠቅሙና ሀገራችን ከገባችበት ችግር ሊያስወጡ የሚችሉ፤ ዕድገትና ሰላምን የሚያረጋግጡ ስራዎች በመሰራት ላይ ናቸው።
እንደሚታወሰው ታዋቂ ሰዎችና ፖለቲከኞች እንዲሁም ነፍጥ አንግተው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶችም ጭምር በሰላማዊ ጥሪ ሀገር ውስጥ ገብተው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ።
በተለያዩ ጊዜያትም በርካታ ህዝባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁነቶች በሰላማዊ መንገድ መከበራቸውም ይታወቃል።
ባለፈው ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ትልቅ ከበሬታ ያለው የኢሬቻ በዓል በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ የክልሉ ተወላጆችና ሌሎች ኢትዮጵያዊያን በታላቅ ድምቀት እጅግ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ተከብሮ እንደነበር አይዘነጋም።
ዘንድሮ ግን የዓለማችን ክስተት በሆነው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የአደባባይ በዓላት በውስን ሰዎች እንዲከበር አስገድዷል።
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ባስቀመጠው ምክረ ሀሳብ መሰረት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የመስቀል በዓል ቤተክርስቲያኗና በሚመለከታቸው አካላት በጋራ በወሰኑት መሰረት የእምነቱ ተከታዮችና ዓለም አቀፍ ታዳሚዎች በተገኙበት በታላቅ ድምቀት በሰላም ተከብሯል።
የበዓሉ ዝግጅት በሰላማዊና በደማቅ ስነ-ስርዓት እንዲከበር የቤተእምነቱ ከፍተኛ አመራሮች፣ የእምነቱ ተከታይና ህብረተሰቡ እንዲሁም የፀጥታ አካሉ በጥምረት ስለሰሩት ተግባር ብሄራዊ የፀጥታ አስተባባሪ ኮሚቴው የላቀ ምስጋና ያቀርባል።
በመሆኑም በመጭው ቅዳሜና እሁድ በአዲስ አበባና በቢሾፍቱ በታላቅ ድምቀት የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል የአባገዳዎች ምክር ቤትና የክልሉ መንግስት በወሰኑት መሰረት በውስን የበዓሉ ታዳሚዎች ቄሮዎች፣ በቀሬዎችና ጥሪ የተደረገላችው እንግዶች በተገኙበት እንዲከበር መግባባት ላይ ተደርሷል።
ሆኖም በዓሉ በሰላም እንዳይከበር ለማድረግና ብሄርን ከብሄር ለማጋጨትና በዜጎች ዘንድ መተማመን እንዳይኖር ውዥንብር ለመፍጠር አንዳንድ ፀረ ሰላም ሀይሎች ከወዲሁ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን የብሄራዊ ፀጥታ አስተባባሪ ኮሚቴ ደርሶበታል።
በተጨማሪም በበዓሉ ላይ የተለያዩ ጉዳቶችን ለማድረስ ሽብር ፈፃሚ ሀይሎችን በመመልመል እና በማሰልጠን እንዲሁም በማስታጠቅ እያሰማሩ መሆኑ እንደተደረሰበት ተገልጿል፡፡
ለጥፋት ከተሰማሩት ውስጥም ውስን የጥፋት ቡድኖች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ለዚህ እኩይ ተግባር ማስፈፀሚያ የሚጠቀሙበት የተለያዩ ጦር መሳሪያና በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ገንዘብ በቁጥጥር ስር ውሏል።
ይህ የጥፋት ሀይል የተለያዩ የሽብር ውዥብሮችን በመንዛት ሀገር የማፍረስና የማተራመስ እኩይ ተግባሩን ቀጥሎበታል።
በመሆኑም ይህ ውስን የጥፋት ሀይል በሀገራችን ለዘመናት የዳበረውን የመቻቻልና የአብሮነት እሴት ለመናድ እያደረገ ያለው አፍራሽ ዝግጅት ለማምከን መላው የጸጥታ ሀይላችን ሌት ተቀን ከህዝባችን ጋር በመሆን እየሰራ ይገኛል።
በየደረጃው ያለው የጸጥታ ሀይል ፀረ-ሰላም ሀይሎች እየሰሩ ያሉትን አገር የማፍረስ ሴራ የማስቆም የመቆጣጠርና የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ሀላፊነቱን የሚወጣ መሆኑን ያረጋግጣል።
ማንኛውም ግለሰብም ሆነ ቡድን የሀገሪቱን ህግ በማክበርና በማስከበር የዜግነት ግዴታውን ሊወጣ ይገባል።
ከዚህ ያለፈ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን ግን በየደረጃው ያለው የጸጥታ ሀይል ህግን በተከተለ መንገድ ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ይገልፃል።
መልካም የኢሬቻ በዓል ለሁላችን እንዲሆን ፀጥታ አስተባባሪ ኮሚቴው ይመኛል !
ብሄራዊ ጸጥታ አስተባባሪ ኮሚቴ።