ቢሮው 600ሺህ ብር በሆነ ወጪ የገዛቸው ብስክሌቶችን ለፕሮጀክት ሰልጣኞች ድጋፍ አደረገ

መቀሌ፣ መስከረም 22/2013 (ኢዜአ) የትግራይ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ 600 ሺህ ብር በሆነ ወጪ የገዛቸው 80 ብስክሌቶችን ለፕሮጀክት ሰልጣኞች ድጋፍ አደረገ።
በቢሮው የብስክሌት ስልጠናና ትምህርት ባለሙያ አቶ በሪሁ መስፍን ትናንት በተከናወነው የድጋፍ አሰጣጥ ስነ- ስርዓት እንዳሉት፣ የብስክሌቶቹ ድጋፍ የተደረገው በክልሉ ዘጠኝ ወረዳዎች ለሚገኙ የፕሮጀክት ሰልጣኞች በተግባር የተደገፈ ስልጠና እንዲሰጡ ለማገዝ ነው።
በየአካባቢው እየሰለጠኑ የሚገኙ ከ90 በላይ የፕሮጀክት ብስክሌት ሰልጣኞች ክልልና ሀገርን ወክለው እንዲወዳደሩ ለማስቻል የሚያግዝ ብቃት ያለው ስልጠና እንዲወስዱ የዘርፉ አመራሮችና ባለሙያዎች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አቶ በሪሁ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የብስክሌት ድጋፍ ከተረከቡ አካላት መካከል በማዕከላዊ ዞን የአክሱም ከተማ የስፖርት እንቅስቃሴ ኃላፊ አቶ ጉዕሽ መስፍን በሰጡት አስተያየት ፣ ምርጥ ስፖርተኞችን ለማፍራት ድጋፉ ብርታት የሚሰጥ ነው ብለዋል።
ድጋፉ የብስክሌት ስፖርትን ለማሳደግ የሚያግዝ በመሆኑ በየአካባቢው የሚገኙ ባለሃብቶችም ድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው የተናገሩት ደግሞ በደቡባዊ ምስራቅ ዞን የሃገረሰላም ወረዳ የስፖርት ፌስቲቫል አስተባባሪ አቶ ገብረሃንስ ገብረሚካኤል ናቸው።
በትግራይ ክልል በሁለቱም ጾታዎች የሚወዳደሩ ከ80 በላይ ብስክሌተኞችን የያዙ አራት ክለቦች እንደሚገኙ ተመልክቷል።