ሁለተኛው የኢሬቻ የሰላም ፎረም በሸራተን ሆቴል እየተካሄደ ነው

አዲስ አበባ፣ መስከረም 22/2012 (ኢዜአ) ሁለተኛው የኢሬቻ የሰላም ፎረም በሸራተን ሆቴል እየተካሄደ ይገኛል።
በኢሬቻ የሰላም ፎረም ላይ ባሕሉን የሚያሳዩ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸው ታውቋል።
በዚሁ የኢሬቻ የሰላም ፎረም ላይ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ አባገዳዎች፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የባሕልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሒሩት ካሣው፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንዲሁም ምሁራንና የተለያዩ ጥሪ የተደረገላችው የኅብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል።
የኦሮሞ ሕዝብ የምሥጋና በዓል የሆነው የኢሬቻ በዓል ነገ በአዲስ አበባ ከተማ፤ ከነገ በስቲያ ደግሞ በቢሾፍቱ ከተማ ይከበራል።
በዓሉ ሰዎች ካለምንም ልዩነት የሚያከብሩትና የመቻቻል ተምሣሌት መሆኑ በሰላም ፎረሙ ላይ የኦሮሚያ ክልል ባሕልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ዴሲሳ ተናግረዋል።
በዓሉ የተጣሉ ሰዎች የሚታረቁበትና ይቅር የሚባባሉበት መሆኑንም ጠቁመዋል።
ነገ እና ከነገ በስቲያ በሚከበረው የኢሬቻ በዓል በኮሮናቫይረስ ምከንያት በተወሰኑ ሰዎች ብቻ የሚከበር መሆኑ ቀደም ሲል መገለጹ ይታወሳል።