የብሔራዊ ትራንስፖርትና ሎጅስቲክስ ዘርፍ ፖሊሲ እንዲሁም የሞተር አልባ ትራንስፖርት ስትራቴጂ ይፋ ሆነ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 21/2013 ( ኢዜአ) የትራንስፖርት ሚኒስቴር የብሔራዊ ትራንስፖርትና ሎጅስቲክስ ዘርፍ ፖሊሲ እንዲሁም የሞተር አልባ ትራንስፖርት ስትራቴጂን ይፋ አድርጓል።
የትራንስፖርት ዘርፉ የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማጎልበት እንዲቻል ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ቀረፃ ላይ በትኩረት ሲሰራ የቆየ ሲሆን እነዚህን ማዕቀፎች መሰረት በማድረግም ዝርዝር የ10 አመታት እቅድ ተዘጋጅቷል።
በዚህም የብሄራዊ ትራንስፖርት ፖሊሲው መርህ ካደረጋቸው ጉዳዮች ውስጥ አጠቃላይ ልማትና እድገትን የሚደግፍ፣ አገልግሎቶች ደህንነታቸው የተጠበቀ ብሎም ከብክነትና ከአካባቢ ብክለት የፀዳ አገልግሎት መስጠት የሚሉት ይገኙበታል።
የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችና አገልግሎቶችን ተፈጥሮአዊ ሥነ-ምህዳርን የማይጎዱ ማድረግ እንዲሁም ዘመናዊ፣ ፈጣን፣ ወጪ ቆጣቢና ተደራሽ የማድረግና የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ግንባታዎችን ለማበርከት የተዘጋጀ መሆኑም ተጠቁሟል።
በፖሊሲው ለአገር ውስጥና ለውጭ ትስስር ጉዳዮች፣ የሴቶችና ወጣቶች ተጠቃሚነት፣ ለትራንስፖርት ዘርፍ አቅም ግንባታና አካባቢ ጉዳዮች እንዲሁም የላቀ የግሉ ዘርፍ ተሳታፊነት ትኩረት ተሰጥቷቸዋል።
በሌላ በኩል ብሔራዊ ሎጅስቲክስ ዘርፍ ፖሊሲው ቀልጣፋ ውጤታማና አስተማማኝ የሎጅስቲክስ ሥርአት ማረጋገጥ መርህ ይዞ የተዘጋጀ መሆኑ ተገልጿል።
ፖሊሲው አገሪቱ በዘርፉ ከአፍሪካ አገራት ተወዳዳሪና የአህጉሪቱ የሎጅስቲክስ መዳረሻ እንድትሆን የሚረዳ መሆኑም ተገልጿል።
በሚቀጥሉት አመታትም በአለም አቀፍ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም ደረጃ አሁን ካለችበት 126ኛ ደረጃ ወደ 40ኛ ለማምጣት የሚያስችል እንደሆነ ታምኖበታል።
የሞተር አልባ ትራንስፖርት ስትራቴጂውም መንገዶችን ለሰዎች በሚመች መልኩ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል የሚያሳይና ተደራሽነት፣ ፍትሀዊነትና ዘላቂ ልማትን መሰረት አድርጎ የተዘጋጀ መሆኑ ተገልጿል።
ይህም የብስክሌት መስመር መረብና አጠቃቀም፣ የመንገድ ዲዛይን ጉዳዮች፣ የመንገድ ላይ መብራት ሁኔታና ሌሎችም የመሳሰሉት የሞተር አልባ እንቅስቃሴዎችን የሚደግፍ ነው ተብሏል።
በአፍሪካ ዩጋንዳ የሞተር አልባ ትራንስፖርት ፖሊሲ ያላት ሲሆን ኢትዮጵያም ስትራቴጂ አዘጋጅታ ወደ ስራ በማስገባት ላይ ነች።
እነዚህ ፖሊሲና ስትራቴጂዎች ወደ ተግባር ሲገቡ አሁን ያለውን ማህበረሰባዊ ችግር ለመፍታት የሚያስችሉ መሆናቸውን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ገልጸዋል።
የ2063ቱን የአፍሪካ ህብረት አጀንዳን መነሻ በማድረግ ከጎረቤት አገራት ጋር የሚኖረውን ትስስር በምን መልኩ ይፈጸማል የሚለውን ያመላከተ እንደሆነም ተናግረዋል።
በአገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ኬብል ካርና ፕይፕላይን ያሉ ትራንስፖርቶችን ለመተግበር በስትራቴጂው ላይ መካተቱን ጠቁመዋል።
የውሃ ትራንስፖርት አገልግሎትንም ለመተግበር የሚያስችል የአሰራር ማዕቀፎች ተዘጋጅተዋል ብለዋል ሚኒስትሯ።
በትግበራ ምዕራፉም የመንግስት ተቋማት፣ የክልልና የከተማ አስተዳደሮች፣ መንግስታዊና ያልሆኑ ድርጅቶችና የግል ሴክተሩ እንዲሁም ህብረተሰቡ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
እነዚህን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በመተግበር በሚቀጥሉት አመታት አጠቃላይ የአገሪቱን የመንገድ ሽፋንና ጥራት ማሻሻል፣ አዳዲስ መሰረተ ልማቶችን ወደ ስራ ማስገባትና በርካታ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችና አገልግሎቶችን በማቅረብ በዘርፉ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት ይሰራል ብለዋል።