በአማራ ክልል ከአራት ቢሊዮን 500 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የልማት ፕሮጀክቶች ተከናወኑ

ባህር ዳር መስከረም 20/2013(ኢዜአ) በአማራ ክልል በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከአራት ቢሊዮን 500 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የልማት ፕሮጀክቶችን መከናወናቸውን የክልሉ ፕላንና ልማት ኮሚሽን አስታወቀ።
የክልሉ የ2012 በጀት ዓመት የካፒታል ፕሮጀክቶችን የአፈጻጸም ግምገማ በባህርዳር ከተማ እየተካሄደ ነው።
የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቶ በድሉ ድንገቱ ባቀረቡት ሪፖርት እንደገለጹት የክልሉን ህዝብ የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ የካፒታል ፕሮጀክቶችን የአፈጻጸም ደረጃ ለማሻሻል እየተሰራ ነው።
ባለፈው በጀት ዓመት ከአራት ቢሊዮን 500 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተለያዩ የካፒታል ፕሮጀክቶች ግንባታና ልማት ማከናወን መቻሉን ገልጸዋል።
በሂደት ላይ ከሚገኙት የልማት ፕሮጀክቶች መካከል ደግሞ መንገድ፣ የመስኖ ግድቦች፣ የጤናና የውሃ ተቋማት እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
በእቅዳቸው መሰረት እስከ 2017 በጀት ዓመት ም ድረስ ግንባታቸው የሚቀጥል ፕሮጀክቶች እንደሉም ተናግረዋል።
ሆኖም የተቀናጀ የፕሮጀክት አመራር አለመኖር፣ ክትትልና ድጋፍ ማነስ፣ የኮሮና ወረርሽኝና የግብአት እጥረት መከሰት በአፈጻጸም ላይ ያጋጠሙ ችግሮች መሆናቸውን አቶ በድሉ አመላክተዋል።
ይህንን ችግር በማቃለል ግልጽነትና ተጠያቂነትን የሚያሰፍን የፕሮጀክቶች ክትትልና ግምገማ አፈጻጸም መመሪያ ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል መቅረቡን ገልጸዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የመሰረተ ልማት ጉዳዮች አማካሪ አቶ ደሳለኝ አስራደ በበኩላቸው የክልሉ መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተሻለ የፕሮጀክት አመራር ስርዓት ፈጥሮ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ብለዋል።
በዚህም ኮሚቴ በማቋቋም በፌደራልና ክልል የሚገነቡ የመንገድ፣ ቴሌ ኮም፣ ኤሌክትሪክ መብራት፣ ውሃ፣ መስኖና ሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎችን በመከታተልና በመገምገም የማስተካከል ስራ መከናወኑን አስረድተዋል።
በተጨማሪም እንደ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮችና ሌሎች የኢንቨስትመንት ተቋማት በመስክ በመመልከት ማነቆዎችን በመፍታት ተጠናቀው ለአገልሎት እንዲበቁ መደረጉን ተናግረዋል።
የሚገነቡ ፕሮጀክቶችን በጊዜ፣ ጥራትና ሃብት አጠቃቀም ሲመዘኑ ክፍተቶች እንደነበሩም አመልክተዋል።
መሰረታዊ ችግሩ በማቃለል በተያዘው የበጀት ዓመት በአግባቡ የማይፈጽሙ ተቋማት ላይ ተጠያቂነትን የማስፈንና የላቀ አፈጻጸም የሚያስመዘግቡትን እውቅና በመስጠት የማበረታት ስራ እንደሚኖሩም ጠቅሰዋል።
በፕሮጀክቶች አፈጻጸም የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በማስተካከል የክልሉን ልማት ለማፋጠንና ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራም አብራርተዋል።
በግምገማው መድረክ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህን ጨምሮ የቢሮ ሃላፊዎች፣ አማካሪዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ነው።