በከተሞች ስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ከ800 ሺህ ሰዎችን ለመጥቀም ዝግጅት እየተደረገ ነው

ደሴ፣ መስከረም 20/2013(ኢዜአ) በሀገሪቱ 72 ከተሞች ከ800 ሺህ ህዝብ በላይ ሰዎችን በስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ለመጥቀም ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የፌደራል ከተሞች ስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ አስታወቀ።
ኤጀንሲው ከቤቶች ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት በደሴ ከተማ በስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋሰትና የተከናወኑ የልማት ፕሮጀክቶች ጉብኝትና በዚህ ዙሪያ ውይይት አካሄዷል።
በዚህ ወቅት የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረ መስቀል ጫላ እንደገለጹት መንግስት የስራ አጥነትን ችግር ለማቃለል ከአለም ባንክ ጋር በመቀናጀት በ11 ከተሞች 450 ሚሊዮን ዶላር በመመደብ ከ604 ሺህ በላይ ዜጎችን በስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም እንዲታቀፉ ተደርጓል፡፡
መስራት የሚችሉት የስራ ባህላቸው ለማጎልበት በከተሞች ጽዳትና ውበት፣ መንገድ ስራ፣ አፈርና ውሃ ጥበቃ፣ አረንጓዴ ልማትና በሌሎችም ዘርፎች ተሰማርተው ህብረተሰቡን እያገለገሉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በ11ዱም ከተሞች የተሰሩ ተግባራት ተገምግመው ተስፋ ሰጭ፣ ህብረተሰቡን ከድህነት ለመታደግና የከተሞችን ልማት ለማሳደግ ፕሮግራሙ ጉልህ ሚና ተጫውቷል ብለዋል፡፡
ፕሮግራሙን ወደ 72 ከተሞች በማሳደግ ከ800 ሺህ ሰዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ 550 ሚሊዮን ዶላር በጀት ተይዞ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ ነው ብለዋል።
ከዝግጅት ስራዎች ውስጥም ተጠቃሚዎችን የመመልመልና መለየት ይገኙበታል።
በተያዘው ዓመት መጨረሻም ወደ ትግበራ እንደሚገባ አቶ ገብረ መስቀል አብራርተዋል።
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መስፍን አሰፋ በበኩላቸው ፕሮግራሙ የአቅመ ደካሞችን ህይወት ከመታደጉም ባለፈ ለከተሞች እድገት ጉልህ ሚና እየተጫወተ መሆኑን ተናግረዋል።
ተጠቃሚዎች ከሦስት ዓመት በኋላ ከፕሮግራሙ ሲወጡ ያካበቱንን የስራ ልምድ ተጠቅመው በተለያዩ የስራ ዘርፎች ወደ ስራ እንዲገቡም ይደረጋል ብለዋል፡፡
ሚኒስቴሩ የመስሪያና መሸጫ ሼዶች እንዲገነቡ በማድረግና ስልጠና በመስጠት በሚፈልጉት የስራ መስክ እንዲሰማሩ ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥርም አስታውቀዋል።
”ደሴ ከተማ ያየናቸው ልማቶች ስራዎችን በስፋት እንድንሰራና ተሞክሮውን ወደ ሌሎች ከተሞች እንድናሰፋው ያስገድደናል” ብለዋል፡፡
በደሴ ከተማ በፕሮግራሙ ከታቀፉ ከ18 ሺህ ከሚበልጡ ተጠቃሚዎች ውስጥ 15 ሺህ የመስራት አቅም ያላቸው መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ የከተማው ስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሐሰን ሙህዬ ናቸው፡፡
በከተማው የተለያዩ የልማት ስራዎች እየተሳተፉ ከሚከፈላቸው ክፍያ በተጨማሪ የስራ ልምዳቸውን እያሳደጉ በግላቸውም በተለያየ ስራ በመሰማራት ኑሯቸውን መቀየር ችለዋል ብለዋል፡፡
ጎርፍ መከላከል፣ ጦሳ ተራራን ማልማት፣ አዘዋ ገድል መታደግ፣ ከተማ ግብርናና ጽዳት ከተሰማሩባቸው የስራ ዘርፎች ይገኙበታል፡፡
በደሴ ከተማ በተካሄደው ጉብኝትና ውይይት የፌደራል፣ የአማራ ክልልና የደሴ ከተማ አስተዳደር አመራሮች፣ ባለድርሻ አካላትና ተጠቃሚዎች ተሳትፈዋል።