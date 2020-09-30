በኦሮሚያ ክልል ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ሰባት ዘመናዊ የአውቶብስ መነኸሪያዎች ግንባታ እየተካሄደ ነው

አዳማ፣ መስከረም 20/2013(ኢዜአ) በኦሮሚያ የትራንስፖርት አገልግሎትን ለማዳረስ በተመደበ ከ1ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ሰባት ዘመናዊ የአውቶብስ መነኸሪያዎች ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን የክልሉ ትራንስፖርት ባለስልጣን ገለጸ።
ባለስልጣኑ በ2012 የበጀት ዓመት የስራ ክንውን፣ የተያዘው የስራ ዘመን የመነሻና የቀጣይ አስር ዓመታት የትራንስፖርት ሴክተር እቅድ ዙሪያ በአዳማ ከተማ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየመከረ ነው።
የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዱልቃድር ሁሴን በተለይም ለኢዜአ እንደገለጹት የአውቶቡስ መናኸሪያ ግንባታ እየተካሄደ ያለው በአዳማ፣ ሻሸመኔ፣ ነቀምት፣ ጅማ፣ ሮቤ፣ ቡሌ ሆራና ወልሶ ከተሞች ነው።
ክነዚህም አዳማና ሻሸመኔን ጨምሮ በአምስት ከተሞች ያሉት መነኸሪዎችም ግንባታ 35 በመቶ መከናወኑን የጠቀሱት ዋና ዳይሬክተሩ፣ የቡሌ ሆራና ወልሶ ከተሞች በተያዘው የበጀት ዓመት መጀመራቸውን ተናግረዋል።
የክልሉ መንግስት ለአውቶቡስ መናኸሪዎቹ ግንባታ ማስፈጸሚያ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት መመደቡን አመልክተው የትራንስፖርት አገልግሎት ከማዘመንና ማቀላጠፍ ባሻገር ሁለገብ የአንድ ማዕከል አገልግሎት የሚሰጡ እንደሆኑ አስረድተዋል።
ግንባታቸውም በተያዘው የበጀት ዓመት ተጠናቀው አገልግልት እንደሚበቁ ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸው
በዘመኑ የሚከናወኑ የትራንስፖርት ሴክተር መሰረተ ልማት የመንገድ ደህንነትን በመጠበቅ የተሽከርካሪ አደጋን ለመቀነስ ቁልፍ ሚና አላቸው ብለዋል።
በተጨማሪም በሞጆና ዱከም ላይ የደረቅ ጭነት ተሽከርካሪዎች ግዙፍ መናኸሪያዎችም እንደሚገነቡ ጠቅሰው በዚህም የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ አንድ ማዕከል ለመሰባሰብና አገልገሎተ ለማቀላጠፍ የጎላ ሚና እንደሚኖረው ገልጸዋል።
በአስፈፃሚና ፈፃሚዎች ዘንድ የሚስተዋለውን የማስፈፀም አቅም ውስንነት፣ የአሰራር ብልሽት፣ የመልካም አስተዳደር እጦትና የጥቅም ጥገኝነት ለማስወገድና ሴክተሩን ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለማሳደግ እየተሰራ ነው ያሉት ደግሞ በባለስልጣኑ የእቅድና ክትትል ዳይሬክተር አቶ ተፈሪ መኮንን ናቸው።
ባለፈው የበጀት ዓመት በሰው ህይወትና በንብረት ይድረስ የነበረውን የተሽከርካሪ አደጋ 18 በመቶ መቀነስ መቻሉን ጠቁመው ባለስልጣኑ ከሚሰጠው አገልግሎት ከ730 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘቱን ገልጸዋል።
በተለይ የኮሮና በሽታን ለመከላከል በተደረገው ርብርብ በክልሉ ትራንስፖርት ሴክተር ላይ መሻሻሎች መኖራቸውን አመልክተዋል።
የምክክር መድረኩ ዓላማ በየደረጃው የሚገኘው ፈፃሚና አስፈፃሚ ግልጽ ግንዛቤ እንዲያገኝ ብሎም ለተፈፀሚነቱ እንደረባረብ ለማስቻል ነው ብለዋል።
በአዳማ ከተማ ለቀጣይ ሶስት ቀናት በሚቆየው መድረክ በክልሉ ከሚገኙ ከ20 በላይ ዞኖችና ከሁሉም የከተማ አስተዳደሮች የተወጣጡ ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ይገኛሉ።