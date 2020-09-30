አዲስ አበባ፣ መስከረም 20/1/2013(ኢዜአ) ኢትዮጵያና ጀርመን የ100 ሚሊዮን ዩሮ የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ።
የድጋፍ ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ እና በኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር ስቴፈን አወር ተፈራርመዋል።
የገንዘብ ሚኒስትሩ በዚሁ ጊዜ አንደተናገሩት ድጋፉ በኮቪድ-19 ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን የኢንዳስትሪ ፓርኮችና የልማት ኢንተርፕራይዞች ለማጠናከር ይውላል።
የስራ እድል መፍጠሪያ አማራጮችን ለመደገፍ ድጋፉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያ የያዘችውን የለውጥ ጉዞ በመደገፍ የጀርመን መንግስት እያደረገ ላለው አስተዋፆም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር ስቴፈን አወር በበኩላቸው ድጋፉ ኢትዮጵያ ኮቪድ 19ን ለመከላከል እንዲሁም የጀመረቻቸውን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ለውጦች የሚውል መሆኑን ገልጸዋል።
ጀርመን ለኢትዮጵያ የምታደርጋቸውን ሁለንተናዊ ድጋፎች አጠናክራ እንደምትቀጥልም አረጋግጠዋል።
የኢትዮጵያን የልማት ስራዎች ከሚደግፉ የዓለም አገራት መከካል ጀርመን አንዷ መሆኗ ይታወቃል።
የኢትዮጵያና ጀርመን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተጀመረው በአውሮፓዊያኑ አቆጣጠር በ1905 መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ።
የሁለቱ አገሮች ሁለንተናዊ ትብብርም እኤአ ከ1960ዎቹ ጀምሮ እየተጠናከረ ስለመምጣቱ ይነገራል።