የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የተዘጋጁ ሽጎጦችና ጥይቶች መያዙን አስታወቀ

አዲስ አበባ መስከረም 20/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የተዘጋጁ ናቸው ያላቸውን ሽጎጦችና ጥይቶች መያዙን ገለጸ።
በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ለሕገ -ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የተዘጋጁ 11 ሽጉጦች እና ከ250 በላይ ጥይቶች ከነተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ ኮሚሽኑ አመልክቷል።
በተያዙት ጥይቶች፣ ሽጉጦችና ተጠርጣሪዎች ላይ ምርመራ እየተደረገ መሆኑንም ገልጿል።
በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከህዝብ የደረሰውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ በክፍለ ከተማው ወረዳ 7 ሀብተጊዮርጊስ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ትናንት በሶስት ቤቶች ላይ ብርበራ ማድረጉን አስታውቋል፡።
የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል እና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ሃላፊ ኮማንደር ጌታነህ በቀለ በሁለት መኖሪያ ቤቶች ላይ በተደረገ ብርበራ 11 ሽጉጦች እና ከ250 ጥይቶች ለህገ-ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ተዘጋጅተው በነበረበት ሁኔታ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል።
በተጨማሪም በአንድ ንግድ ቤት ላይ በተደረገ ብርበራ በኮንትሮባንድ ወደ አገር ውስጥ የገባ ሲጋራ መያዙን ተናግረዋል።
”የጦር መሳሪያ በተገኘበት አንደኛው መኖሪያ ቤት ውስጥ ከሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ጋር በተያያዘ የሚፈጸም ወንጀል ስለመኖሩ ፍንጭ የሚሰጡ የተለያዩ ፓስፖርቶች እና ፎቶግራፎች ተገኝተዋል” ብለዋል።
በአጠቃላይ በወንጀሎቹ የተጠረጠሩ ሶስት ግለሰቦች ተይዘው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን አመልክተዋል።
ሕብረተሰቡ አገርንና ሕዝብን የሚጎዳ ሕገ-ወጥ ተግባር የሚፈፅሙ አካላትን በመጠቆምና ለህግ አሳልፎ በመስጠት ከፖሊስ ጋር የጀመረውን ትብብር እንዲቀጥል ኮማንደር ጌታነህ ጥሪ አቅርበዋል።