በሀገሪቱ የሙስና ተጋላጭነትን ለመቀነስ በትኩረት ይሰራል

ባህርዳር መስከረም 20/2013 (ኢዜአ) በሀገሪቱ ሙስናን አምርሮ የሚጠላ ትውልድ በማፍራት የችግሩ ተጋላጭነትን ለመቀነስ በትኩረት እንደሚሰራ የፌዴራል ስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ ከአማራና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ለተውጣጡ የዘርፉ ባለሙያዎች በአስር ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድና ሌሎች ሰነዶች ዙሪያ ግንዛቤ ለማስጨበጥ በእንጅባራ ከተማ ስልጠና እየሰጠ ነው።
የኮሚሽኑ የክልል ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ መለሰ ተገኘ በስልጠናው መድረክ እንዳሉት ሙስና የሃገሪቱን እድገት እየተፈታተነ ይገኛል።
ለዚህም የስነ ምግባር መጓደል፣ በተደራጀ አግባብ አለመከላከል እና የችግሩን አስከፊነት በሚገባው ልክ ያለመገንዘብን ጠቅሰዋል።
በቀጣይ አስር ዓመታት የሙስና ችግርን በመሰረታዊነት ለመፍታት የሚያስችሉ ስትራቴጂዎች መመቻቸታቸውን ተናግረዋል።
ሙስና በሃገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ በመረዳት እራሱን ከዚህ ችግር አርቆ የሚታገል ትውልድ በማፍራት የሙስና ተጋላጭነትን ለመቀነስ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ለዚህም በትምህርት ቤቶች የስነ ምግባር ትምህርት በስፋት ይሰጣል፤ ለዚሁ የሚሆን አሰራርም ይዘረጋል ብለዋል።
የመከላከል ስራው ውጤታማ እንዲሆንም መላው ህዝቡ በትብብርና በቅንጅት መስራት እንደሚጠበቅበትም ዳይሬክተሩ አመልክተዋል።
የስልጠናው መድረክ ዓላማም በእውቀት ላይ የተመሰረተ ሙስናን ለመከላከል የተያዙ ግቦችን ለማሳወቅ መሆኑን አስረድተዋል።
የኮሚሽኑ የስልጠና ጥናትና ምርምር ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ሻሜቦ በበኩላቸው የተዘጋጀው የአስር ዓመት መሪ ዕቅድ ሙስናን በመከላከል መሰረታዊ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነው ብለዋል።
ስትራቴጅክ ዕቅዱም በመንግስት ተቋማት የስነ ምግባር መከታታያ ክፍሎችን በማቋቋም የሙስና ተጋላጭነትን በመቀነስ ችግሩን ከምንጩ ለማጥፋት እንደሚበጅ ገልጸዋል።
እንዲሁም የመንግስት ተሿሚዎችን ጨምሮ ሌሎችም የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞችም ሃብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ይደረጋል ብለዋል።
በአቋራጭ መክበርን ሳይሆን ለፍቶ ማደግን መርሁ ያደረገ ትውልድ ለመገንባት ተማሪዎች የስነ ምግባር ትምህርት አግኝተው እንዲያድጉ እንደሚሰራም ተናግረዋል።
እቅዱን ለማሳካትም ኮሚሽኑ ከክልሎች፣ መገናኛ ብዙሃን ፣ ሲቪክ ማህበራትና ኃይማኖት ተቋማት ጋር በቀጣይ ተቀናጅቶ ይሰራል ብለዋል።
የአስር ዓመቱን ሀገራዊ የፀረ-ሙስና መሪ ዕቅድ ማወቃቸው ጎታች የሆኑ አሰራሮችን ለማስወገድ እንደሚያግዛቸው የገለጹት ደግሞ ከአማራ ክልል ፀረሙስና ኮሚሽን በስልጠናው እየተሳተፉ ያሉት አቶ አበባው ይግዛው ናቸው።
ይህም ወደፊት ከፍ ያሉና ለፀረ ሙስና ትግሉ አቀጣጣይ የሆኑ ስራዎችን በማከናወን ህዝቡ ከብልሹ አሰራር፣ ከሙስናና ከስነ ምግባር መጓደል እንዲላቀቅ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ፀረ-ሙስና ኮሚሽን የመጡት ወይዘሮ ሀና ነበረ በበኩላቸው መሪ ዕቅዱን መሰረት አድርጎ እየተሰጠ ያለው ስልጠና በቀጣይ ሙስናን ለመዋጋት አቅም ይሆናል ብለዋል።
ስትራቴጂክ ዕቅዱ በየተቋማቱ የሚደራጁ የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሎች ለኮሚሽኑ ተጠሪ መሆናቸው ሙስናን ለመዋጋት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥርም ገልጸዋል።
ስልጠናው ከትናንት ጀምሮ ለሶስት ቀናት የሚቆይ ሲሆን ከሁለቱ ክልሎች ፀረ-ሙስና ኮሚሽኖች የተውጣጡ 50 ባለሙያዎች እየተሳተፉ ነው።