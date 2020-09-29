የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአፋር በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች ሶስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ሠመራ መስከረም 19/2013 (ኢዜአ) የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአፋር ክልል ጎርፍ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች እንዲውል ሶስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን በምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የተመራ ሉኡካን ዛሬ ለአፋር ክልላዊ መንግስት አስረክቧል።
የምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት የክረምቱ ዝናብ ተከትሎ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ጎርፍ ጉዳት አድርሷል።
ጎርፉ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የእለት ደራሽ እርዳታ በማድረግ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ኮከስ አባላት ከተለያዩ የመንግስት ልማት ድርጅቶችና ተቋማት ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ጎርፍ ጉዳት ላደረሰባቸው ወገኖች እያከፋፈለ ይገኛል ብለዋል።
ከዚህም ውስጥ በአፋር ክልል ለተጎዱ ወገኖች ድርሻ ሶስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አስረክቧል።
በቀጣይ ሉኡካኑ ወደ ሌሎች ክልሎችም በማቅናት እንደሚያስረክብ ያመለከቱት አቶ ታገሰ ተጎጂዎችን በዘላቂነት ለማቋቋም በሚደረጉ ጥረቶች ተሳትፎ እንደሚያደርጉም አስታውቀዋል።
የአፋር ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ዋና ተጎጂዎች ሴቶችንና ህጻናት መሆናቸውን ተናግረዋል።
ይህን ከግንዛቤ በማስገባት በክልሉ በደረሰው የጎርፍ አደጋ ለህብረተሰቡ ቀድመው ከደረሱ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል የተለያዩ ክልሎች የሴት አደረጃጀቶች ተጠቃሽ ናቸው ብለዋል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ኮከስ አባላትም በክልሉ በጎርፍ የተጎዱ ወገኖች ለመርዳት ያደረጉት ጥረት አጋርነታቸው በተግባር ያሳዩበት መሆኑን ገልጸዋል።
ለተደረገው ድጋፍም በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የተመራ ሉኡካን የተንዳሆ ግድብን የጎበኘ ሲሆን የተለያዩ የመታሰቢያ ስጦታዎችን ከክልሉ መንግስት ተበርክቶለታል።