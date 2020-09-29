ከሰባት ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የንጹሕ መጠጥ ውኃ ተደራሽ ይደረጋል – ሚኒስቴሩ

አዳማ መስከረም 19/2013 (ኢዜአ) – በተያዘው የበጀት ዓመት ከሰባት ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የንጹሕ መጠጥ ውኃ ተደራሽ ለማድረግ ማቀዱን የውኃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ገለጸ።
በሚኒስቴሩ የመጠጥ ውኃና ሳኒቴሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ነጋሽ ዋጌሾ በተለይም ለኢዜአ እንደገለጹት በተያዘው በጀት ዓመት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ከሰባት ሚሊዮን በላይ ዜጎችን የንጹሕ መጠጥ ውኃ ተጠቃሚ ለማድረግ ታቅዶ ወደ ሥራ ተገብቷል።
በበጀት ዓመቱ “3 ሺህ 700 የውኃ ተቋማት ይገነባሉ” ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው ግንባታው በአሥር ክልሎች በሚገኙ 308 የገጠር ወረዳዎች የሚከናወን መሆኑን አመልክተዋል።
በተጨማሪም በ71 መካከለኛና ትላልቅ ከተሞች የንጹሕ መጠጥ ውኃ ፕሮጄክቶች ግንባታ እንደሚካሄድ አመላክተዋል።
በተለይም በአፋር፣ ሶማሌ፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ቆላማ የሀገሪቷ አካባቢዎች ላይ 13 ባለብዙ መንደር የውኃ ፕሮጄክቶች እንደሚገነቡ ዶክተር ነጋሽ ገልጸዋል።
በሚገነቡት ተቋማት የንጹሕ መጠጥ ውኃ ሽፋን አሁን ካለበት 58 በመቶ ወደ 66 በመቶ ከፍ እንደሚል አመልክተዋል።
ለዕቅዱ ተፈጻሚነት ከመንግሥት ከ4 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት መመደቡን የገለጹት ሚኒስትር ዴኤታው ፕሮጄክቶቹን በተቀመጠላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ እየተሠራ መሆኑን ተናግረዋል።
በነባር የንጹሕ መጠጥ ውኃ ፕሮጄክቶች ላይ የሚታየውን የውኃ ብክነትና የተቋማት ብልሽት ማነቆ ለማስወገድ በ155 ሺህ የውኃ ተቋማት ላይ ቆጠራ መካሄዱን አመልክተዋል።
“ቆጠራ ከተደረገባቸው የውኃ ተቋማት ውስጥ 19 በመቶ የሚሆኑት በብልሽት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም” ብለዋል።
ችግሩን ለመፍታት ዘመናዊ የንጹሕ መጠጥ ውኃ ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታና ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን አገልግሎት ላይ ለማዋል እየተሠራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
“በበጀት ዓመቱ በንጹሕ መጠጥ ውኃና ንጽሕና ላይ በሙሉ አቅም መሥራት ይገባል” ያሉት ደግሞ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውኃ መስኖና ኢነርጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ፈቲያ ዩሱፍ ናቸው።
በተለይ በትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማት ጭምር የኮሮና በሽታን ለመከላከል፣ ንጽሕናን ለመጠበቅና የቱሪዝም ዘርፉን ዕድገት ለማስቀጠል የንጹሕ መጠጥ ውኃ ተደራሽነት ወሳኝ ሚና እንዳለው አመላክተዋል።
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ በመጠጥ ውኃና ሳኒቴሽን ላይ በትኩረት ለመሥራት የሚያስቸለውን ዕቅድ አዘጋጅቶ ወደ ተግባር መግባቱ የሚበረታታና እገዛ የሚያስፈልገው መሆኑን አስታውቀዋል።