ዲላ ዩኒቨርሲቲ ከ400 በላይ ለሚሆኑ የእዕዋት ዝርያዎች ጥበቃ እያደረገ ነው

ዲላ፣ መስከረም 19/2013 (ኢዜአ ) ዲላ ዩኒቨርሲቲ ከ400 በላይ የእዕዋት ዝርያዎችን ሰብሰቦ በመጠበቅ ለምርምር አገልግሎት እያዋለ መሆኑን አስታወቀ።
ዩኒቨርሲቲው በ5 ሚሊዮን ብር ወጭ የቤተ- ሙከራ ግንባታ አስጀምሯል።
በዲላ ዩኒቨርሲቲ እጽዋት ጥበቃና ኢኮቱሪዝም ማዕከል ዳይሬክተር አቶ ምትኩ ሟንዳ ለኢዜአ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው በመጥፋት ላይ የሚገኙ እጽዋትን ለመጠበቅ ማዕከል አቋቁሞ እየሰራ ነው።
በማዕከሉ ከ400 በላይ ለምግብነት፣ ለመዋቢያና ሌሎች አገልግሎት መዋል የሚችሉ ሀገር በቀል እፅዋቶች ተሰብሰበው እንክበካቤ እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል ።
እጽዋቶቹ ለምርምርና ለመማር ማስተማር አመቺ በሆነ መልኩ እንክብካቤና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል።
የአፈር እጽዋትና የውሃን ተፈጥሯዊ ንጥረ ነገሮችን በማጥናት ለውጤት የሚያበቃ ቤተ ሙከራ ግንባታ መጀመሩን ተናግረዋል ።
ቤተ- ሙከራው ለመድሃኒት ቅመማ፣ ለምግብና ለመዋቢያነት የሚያገለግሉ መዓዛማ እጽዋትን በጥናት በመለየት ለማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ አስተዋዖው የጎላ መሆኑን ጠቁመዋል።
የመድሃኒት ይዘት ያላቸውን እጽዋትንና ስራስርን በመለየት ለተለያየ ጠቀሜታ የሚውሉ መድሀኒቶችን ማምረት እንደሚያስችልም ገልጸዋል።
የቤተ ሙከራው ግንባታ በዚህ አመት ተጠናቆ ለአገልግሎት እንደሚበቃ አስታውቀዋል።
የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ችሮታው አየለ የጌዴኦ ባሕላዊ መድኃኒት ቅመማና የእጽዋት ጥበቃ ባህል በበርካታ ተመራማሪዎች አድናቆትን ያተረፈ ሀገረ በቀል እውቀት እንደሆነ ተናግረዋል ።
የጌዴኦን ጨምሮ ሌሎች በአካባቢው ያለውን የእጽዋት ዕውቀት ከዘመናዊውና ሳይንሳዊ ዕውቀት ጋር በማስተሳሰር የተሻለ ውጤት ለማኅበረሰቡ ለማቅረብ የቤተ ሙከራ ግንባታ መጀመሩን አመላክተዋል ።