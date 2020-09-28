በመተከል አስር አመራሮች በቁጥጥር ስር ሲውሉ 45 ደግሞ ከኃላፊነት ማንሳትና ሽግሽግ ተደረገ

አሶሳ መስከረም 18 / 2013(ኢዜአ) ፡-በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በተከሰተው ግጭት የተጠረጠሩ አስር የወረዳ አመራሮች በቁጥጥር ስር ሲውሉ 45 ደግሞ ከኃላፊነት ማንሳትና ሽግሽግ መደረጉ ተገለጸ፡፡
የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢስሃቅ አብዱልቃድ ለኢዜአ እንዳስታወቁት በክልሉ መተከል ዞን በሚገኙ ወረዳዎች አመራሮች ላይ ሲካሄድ የነበረው ግምገማ ትናንት ተጠናቋል፡፡
በግምገማው መሰረት በዞኑ ሰሞኑን በተከሰተው ግጭት ኃላፊነታውን ያልተወጡ አስር የወረዳ አመራሮች በቁጥጥ ስር ውለዋል ብለዋል፡፡
እነዚህ አመራሮች ግጭቱ ከመከሰቱ አስቀድሞ ከህብረተሰቡ ጥቆማ ቢደርሳቸውም ተገቢውን ምላሽ ባለመስጠታቸው በቁጥጥር ስር እንደዋሉ አመላክተዋል።
ሌሎች 44 የክልል፣ ዞን እና ወረዳ አመራሮች ከኃፊነታቸው መነሳታቸውን የገለጹት አቶ ኢስሃቅ የአንድ አመራር ደግሞ ሽግሽግ መደረጉን አስታውቀዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት የአካባቢውን ሠላም ማስጠበቅ ዋኛ ትኩረት ተደርጎ እየተሠራ መሆኑን ያመለከቱት ኃላፊው እርምጃው በተከታታይ ግምገማ ተጠናክሮ እንደቀጠለም አስረድተዋል፡፡
እንዲሁም ህብረተሰቡን ማረጋጋት እና የተፈናቀሉትን ወደ ነበሩበት ማስመለስም ሌላው በየደረጃው በሚገኙ አመራሮች ዋነኛ ትኩረት እንደሆነም አቶ ኢስሃቅ አመልክተዋል፡፡