ዩኒቨርሲቲዎች ለሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ዝግጅት እያደረጉ ናቸው

አዲስ አበባ መስከረም 18/2013 (ኢዜአ) በትምህርት ዘመኑ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረጉ መሆናቸውን ኢዜአ ያነጋገራቸው የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ገለጹ።
ባለፈው ዓመት አብዛኞቹ የመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች ረብሻና ሁከት ያስተናገዱ ሲሆን በዚህም የተማሪዎች ሕይወት ጠፍቷል፤ ንብረትም ወድሞ እንደነበር ይታወሳል።
ተቋማቱ በተያዘው ዓመትም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማስቀጥል በዝግጅት ላይ ይገኛሉ።
አምና በዩኒቨርሲቲዎቹ ተከስቶ የነበረው ረብሻና ግርግር ዘንድሮ እንዳያጋጥም የተለያዩ ቅድም ዝግጅቶች እያደረጉ መሆኑን የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሥራ ኃላፊዎች ይናገራሉ።
የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሥራት አፀደወይን እንዳሉት በተያዘው ዓመት ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየት ላይ ናቸው።
እስካሁንም ከማን ምን መሠራት እንዳለበት ለመለየት ከጎንደር ከተማ አስተዳዳሪዎች፣ ከአማራ ክልል የፀጥታ ኃይሎችና ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመቀራረብ ሲሠራ መቆየቱንና ይህም ቀጣይነት እንዳለው ገልጸዋል።
ከዚህ ባለፈ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚማሩበት አዲስ የሥነ ምግባር መምሪያ እየተዘጋጀ መሆኑንም ገልጸዋል።
የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቱ ዶክተር ፋሪስ ደሊል በበኩላቸው “ፀጥታ ለማደፍረስ ምክንያት የሚሆኑ ችግሮችን የማስውገድ ሥራ ይሠራል” ብለዋል።
በዚህም በተለይ ከተማሪዎች አገልግሎት አስጣጥ ጋር የሚያያዙ አሠራሮችን በተሻለ መልኩ ለማከናወን ጥረት እንደሚደረግ ገልጸዋል።
ከፀጥታ መዋቅሩ፣ ከሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ከአገር ሽማግሌዎች ጋር ምን ዓይነት ዝግጅት መደረግ እንዳለበት ከወዲሁ ውይይት እየተደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ችግር ለመፍጠር እንቅስቃሴ የሚደረግ ከሆነ ችግር ፈጣሪዎችን ለመለየት በተለያዩ የዩኒቨርሲቲው ቦታዎች ካሜራዎች መገጠማቸውን ተናግረዋል።
”ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ የመጡት ለመማር ብቻ መሆኑን ማውቅ አለባቸው” የሚሉት ደግሞ የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አበጀ ታፈረ ናቸው።
ከትምህርት ውጪ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ አጀንዳ ይዞ የሚመጣ ተማሪ ካለ በቅድሚያ አስፈላጊው ምክር እንደሚሰጠው ገልጸዋል።
በምክር ሳይመለስ ሕገወጥ ተግባሩን የሚቀጥል ሆኖ የተገኘ ተማሪ ሙሉ ለሙሉ ከትምህርት እስከማገድ የሚደርስ ቅጣት እንደሚጠብቀው አስታውቀዋል።
ባለፈው ዓመት በተለይም በአማራና ኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በረብሻ ምክንያት ተማሪዎች ለተለያዩ ችግሮች ተጋልጠው እንደነበር የሚታወስ ነው።