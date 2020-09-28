የጋምቤላ ክልል በአፋር በጎርፋ ለተጎዱ ወገኖች 1ሚሊዮን 500ሺህ ብር ድጋፍ አደረገ

ሠመራ መስከረም 18/2013(ኢዜአ) የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት በአፋር ጎርፍ ጉዳት ላደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ እንዲውል የወሰነውን 1ሚሊዮን 500ሺህ ብር አሰረከበ።
ድጋፉን ለማስረከብ ዛሬ ሠመራ ለገባው የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ለተመራው ሉኡካን የአፋር ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባና ሌሎች አመራሮች አቀባበል አድርገውለታል።
አቶ ኡሞድ ድጋፉን ለክልሉ ባስረከቡበት ወቅት በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች አጋርነታቸውን ለመግለጽ መምጣታቸውን ገልጸው ለተጎጂዎቹ ድጋፍ እንዲውል የወሰኑትን 1ሚሊዮን 500ሺህ ብር አስረክበዋል።
በቀጣይም በዘላቂነት ለማቋቋም በሚከናወኑ ስራዎችም እንደሚሳተፉም አስታውቀዋል።
ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ የጋምቤላ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለተጎጂ ወገኖች እንዲውል ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።