በይርጋጨፌ ወረዳ 10 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው አደንዛዥ እጽ የተገኘበት ተጠርጣሪ ተያዘ

ዲላ መስከረም 18/2013 (ኢዜአ) በጌዴኦ ዞን ይርጋጨፌ ወረዳ 10 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው አደንዛዥ እጽ ተገኝቶበታል ያለውን ተጠርጣሪ መያዙን ፖሊስ አስታወቀ።
የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ዋና ሳጅን ታምራት ምትኩ ለኢዜአ እንደገለጹት ፖሊስ ከትናንት በስቲያ ከህብረተሰብ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ባደረገው ክትትል ያገኘው አደንዛዥ እጽ 68 ማዳበርያ “ካናቢስ” ነው።
አደንዛዥ እጹ የታርጋ ቁጥር በሌለው የደረቅ ጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪ ላይ ተራግፎ በወረዳው ዶማርሶ ቀበሌ በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ተከማችቶ እንደተገኘ አስታውቀዋል።
እጹ የተራገፈበት ቤት ባለቤት በተጠርጣሪነት በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገ መሆኑን አመልክተው ተሽከርካሪውንና አዘዋዋሪዎችንም ለመያዝ በክትትል ላይ እንደሚገኙ ጠቁመዋል።
ህብረተሰቡም ህገወጥ እንቅስቃሴን በመጠቆም እያሳየ ያለውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የይርጋጨፌ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ ጉቱ አደንዛዥ እጽ በተለይ አምራች የሆነውን ወጣቱን ክፍል በመጉዳት በማህበረሰቡ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል።
ህብረተሰብ ህገ ወጥ የንግድ እንቅስቃሴን ማጋለጥ እንዳለበትም አሳስበዋል።