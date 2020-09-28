የአለም ጤና ድርጅት ቻይና ላመረተችው የኮቪድ-19 ክትባት ድጋፍ እንደሚያደርግ ገለጸ

አዲስ አበባ መስከረም 18/2013(ኢዜአ) የአለም ጤና ድርጅት በቻይና መንግስት በሚደገፈው ናሽናል ፋርማሲቲካል ግሩፕ (ሲ-ኤፍ-አይ) አማካኝነት ለተመረተው ድንገተኛ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ድጋፍ እንደሚያደርግ ገለጸ፡፡
የተመረተው ድንገተኛ የኮቪድ-19 ክትባት ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ ለሆኑ ሰዎች እንዲሰጥ በአለም ጤና ድርጅት መደገፉን የቻይና የጤና ባለስልጣን ተናግረዋል፡፡
የቻይና ብሔራዊ ጤና ኮሚሽን ባለሥልጣን ሔንግ ዦንግዌይ እንደተናገሩት ቻይና በሰኔ ወር መጨረሻ ላይ ከዓለም የጤና ድርጅት ጋር ከተነጋገረች በኋላ በአስቸኳይ ወደ ስራ መግባት ጀምራለች፡፡
ክትባቱ በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ የህክምና ሰራተኞችና ሌሎች በበሽታው የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ለሆኑ ውስን የህብረተሰብ ክፍሎች መሰጠቱ ተነግሯል፡፡
̎ለአስቸኳይ ጥቅም ላይ የዋለው የ ኮቪድ-19 ክትባት ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ግልፅ አድርገና ” ብለዋል ሔንግ ዣንግዌይ
̎̎የክትባቱ ደህንነት የተረጋገጠ ሲሆን ነገር ግን ውጤታማነቱ ገና አልተወሰነም ” ብለዋል፡፡
ሔንግ ዦንግዌይ ክትባቱ በቻይና ከሚመለከታቸው የአለም ጤና ድርጅት ጽ/ቤት ተወካዮች ጋር በመግባባት ድጋፍ አግኝቷል ብለዋል፡፡
ሀገራት በብሄራዊ ህጎች መሠረት ለማንኛውም የጤና ምርት የአስቸኳይ ጊዜ አጠቃቀም ፈቃድ የመስጠት መብት አላቸው ሲሉ የዓለም ጤና ድርጅት ረዳት ጀኔራል ዳይሬክተር ዶ/ር ማሪያንጌላ ሲማኦ አርብ ዕለት በጄኔቫ ባደረጉት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋል፡፡
የአለም ጤና ድርጅት ዋና ሳይንቲስት ሶምያ ስዋሚናታን በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ለኮሮናቫይረስ ክትባት የአስቸኳይ ጊዜ አጠቃቀም ፈቃድ “ጊዜያዊ መፍትሄ” እንደሆነ እና የረጅም ጊዜ መፍትሄ ደግሞ ምዕራፍ ሶስት ሙከራዎች በመጠናቀቅ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ምንጭ፡-ሲ-ጂ-ቲ-ኤን