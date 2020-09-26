የወንጀልና የማስረጃ ሕግ ሥነ-ስርዓት ሕጉ መሻሻል የተከሳሾችን መብት ያስጠብቃል

አዲስ አበባ፣መስከረም 16/2013 የወንጀል እና የማስረጃ ሕግ ሥነ-ስርዓት ሕጉ መሻሻል የምርመራ ጊዜ ሂደትን የሚገድብ በመሆኑ የተከሳሾችን መብት እንደሚያስጠብቅ ተገለጸ።
የፌዴራሉ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ እንደገለጸው የሕጉ መሻሻል የፍርድ ቤቶችን አሰራርም ያቀላጥፋል።
ኢትዮጵያን ዓለም አቀፍ የግልግል ዳኝነት ማዕከል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አስታውቋል።
ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 90ኛ መደበኛ ስብሰባው እንዲፀድቁ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመራቸው የግልግል ዳኝነትና የእርቅ አሰራር ስርዓት ረቂቅ አዋጅና የወንጀል ሕግ ሥነ ስርዓትና የማስረጃ ሕግ ሥነ ስርዓት ማሻሻያ አዋጅ ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል።
የሕግ ጥናት ማርቀቅና ማጠቃለል ዳይሬክተር ጄኔራል በላይሁን ይርጋ እንደገለጹት የወንጀል ሥነ ስርዓት ሕጉ የወንጀል ሕጎችና የወንጀል ሥነ ስርዓት ሕጎች ተፈፃሚ የሚሆኑበት ነው።
በስራ ላይ ያለው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በ1954 የተቀረፀ፣ አሃዳዊ የመንግስት አስተዳደር ስርዓትን የተከተለና አሁን ያለውን ፌዴራላዊ ስርዓት ያላገናዘበ ነው።
ዛሬ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ፀድቆ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመራው ሕግ የፍትህ አካላትን ስልጣን የሚገድብና የምርመራ ጊዜ ሂደትን የሚያመላክት መሆኑን አስረድተዋል።
የተሻሻለው ሕግ የተከሳሾችን መብት ከመጠበቅ ባሻገር የፍርድ ቤቶችን አሰራር ማቀላጠፍ የሚያስችል መሆኑንም አመላክተዋል።
በሌላ በኩል የግልግል ዳኝነት ሥርዓት በተደራጀ መልኩ አለመኖር በፍርድ ቤቶች የአሰራር ስርዓት ላይ ጫና ማሳደሩን ገልፀዋል።
የግልግል ዳኝነትና የእርቅ አሰራር ሥርዓት አዋጁ ከመደበኛው የዳኝነት ሥርዓት ተጨማሪ አማራጭ እንዲኖር የሚያደርግ ነውም ብለዋል።
በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የሚከሰቱ ግጭቶችን ለመፍታት ተመራጭ እንደሆነም ነው የገለፁት።
የውጭ አገር ባለሃብቶች ወደ አገር ውስጥ ለመግባት ከሚጠይቋቸው ጉዳዮች አንዱ ከፍርድ ቤት ውጭ አለመግባባቶች የሚፈቱባቸው አማራጮች ስለ መኖራቸው እንደሆነም አስረድተዋል።
ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ሲኖሩ ወደ ሌሎች አገራት ማቅናት ግድ ይል እንደነበር ያወሱት አቶ በላይሁን የሕጉ መፅደቅ ኢትዮጵያን የግልግል ዳኝነት ማዕከል የሚያደርጋት መሆኑን ጠቁመዋል።
አገሪቷን ዓለም አቀፍ የግልግል ዳኝነት ማዕከል ለማድረግ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን የተቀበለች መሆኗን ገልፀው በሌሎች አገራት የተወሰኑ ውሳኔዎችን ተፈፃሚ ለማድረግ የሚያስችላትን የኒውዮርክ ስምምነት መቀበሏን በማሳያነት ጠቅሰዋል።
የግልግል ዳኝነትና የእርቅ አሰራር ሥርዓት ሕጉ ኢትዮጵያን ለቢዝነስ ምቹ ለማድረግ ያግዛልም ብለዋል።