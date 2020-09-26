በበጀት ዓመቱ ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ሊገነቡ ነው

አዳማ መስከረም 16/2013 (ኢዜአ) በተያዘው የበጀት ዓመት ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች እንደሚገነቡ የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ገለጸ፡፡
በሚኒስቴሩ የመስኖና ድሪነጅ ዘርፍ ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር አብረሃ አዱኛ ለኢዜአ በተለይ እንደተናገሩት ሀገሪቱ በዘላቂነት በምግብ ራስዋን እንድትችል የግብርና ስራውን ከዝናብ ጥገኝነት ማላቀቅ ያስፈልጋል።
በተለይ ሰፋፊ ቆላማ ለም አካባቢዎች በመሰረተ ልማት ችግር እየተሰራባቸው እንዳልሆነ ገልጸዋል።
ይህን ችግር ከመሰረቱ ለመፍታት በተያዘው የበጀት ዓመት ብቻ በልዩ ሁኔታ ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ሰፋፊ ቆላማና ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎችን የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እንደሚከናወን አስረድተዋል።
ባለፉት ዓመታት የተሰሩ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች የአፈጻጸም ስርዓታቸው ደካማ ከመሆኑም ባለፈ ተጠናቀው ለተፈለገው ዓላማ ከማዋል ይልቅ ተጨማሪ ወጪና ኪሳራ ያስከተሉ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል።
አሁን በግንባታ ወቅት ሊያጋጥሙ በሚችሉት የፕሮጀክቶች ግንባታ መጓተትና በተቀመጠላቸው ጊዜ ያለመጠናቀቅ፣ ጥራትና አዋጭነት ላይ ተገቢውን ጥናት በማድረግ ዘመናዊ የፕሮጀክቶች ማነጅመንት ስርዓት ዘርግተን ወደ ስራ ገብተናል ብለዋል።
በዚህም አሁን በመስኖ እየለማ ካለው አንድ ሚሊዮን 200 ሺህ ሄክታር ተጨማሪ 490ሺህ ሄክታር በመስኖ ማልማት እንደሚቻል አመላክተዋል።
በቀጣይ አስር ዓመታት ሁለት ሚሊዮን 300 ሺህ ሄክታር በመስኖ ለማልማት መታቀዱን የገለጹት ዶክተር አብረሃ፣ በተለይ በቆላማ ሰፋፊ የመስኖ እርሻ የግሉ ሴክተር በስፋት እንዲሳተፍ አቅጣጫ አስቀምጠን እየሰራን ነው ብለዋል።
በሀገሪቱ ከ7 ሚሊዮን 500ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ የማልማት አቅም ያለ ቢሆንም እስከ አሁን የለማው አንድ ሚሊዮን 200 ሺህ ሄክታር ብቻ መሆኑን አስረድተዋል።
በተለይ የስንዴና ቅባት እህሎች ልማት በአፋር፣ ኦሮሚያ፣ ሶማሌ፣ ደቡብና ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች በስፋት ለማልማ የሚያስችል የመስኖ መሰረተ ልማቶች ይዘረጋሉ ብለዋል።
መንግስት ለዚህ የሚያስፈልግ ሀብት ከመመደብ ጀምሮ በትኩረት እየሰራ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው፣ አሁን ያለውን 13 በመቶ የመስኖ ልማት ሽፋን በቀጣይ አስር ዓመታት ውስጥ 33 በመቶ ለማድረስ መታቀዱንም አብራርተዋል።
በእቅዱ መሰረት የውሃ ብክነትን ለመቀነስና አጠቃቀሙን ለማዘመን በቦይ ከመጠቀም ይልቅ ወደ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመቀየር 2 በመቶ ላይ ያለው ዘመናዊ የውሃ አጠቃቀም ወደ 30 በመቶ ለማሳደግ ጭምር ነው ብለዋል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳብ ወይዘሮ ፈትያ ዩሱፍ በበኩላቸው ሀገሪቱ በምግብ ራሷን እንድትችል ለማስቻል በመስኖ ዘርፍ ላይ ትኩረት መደረጉ ተገቢና ወቅቱ የሚጠይቀው ነው ብለዋል።
በተለይ ሀገሪቱን ከድህነት ለመላቀቅ በመስኖ ላይ ትኩረት ያደረገ እቅድ መሆኑን በግምገማቸው ማረጋገጣቸውን ጠቅሰው፣ ለእቅዱ ተፈፃሚነትና ውጤታማነት ተገቢውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም አስታውቀዋል።