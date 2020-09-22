በአዲስ አበባ 670 ነባርና አዲስ የግል የትምህርት ተቋማት የሙያ ብቃት ማረጋገጫ አግኝተዋል

አዲስ አበባ መስከረም 12/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የሚገኙ 670 የግል የትምህርት ተቋማት የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ማግኘታቸው ተገለጸ።
የሙያ ብቃት ማረጋገጫውን ያገኙት ከከተማ አስተዳደሩ የትምህርትና ስልጠና ጥራት ሙያ ብቃት ምዘና ማረጋገጫ ባለስልጣን ነው።
የባለስልጣኑ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ የነባር የግል ትምህርት ተቋማት የሙያ ፈቃድ በየሁለት ዓመት እንደሚታደስ ገልጸዋል።
በዚሁ መሰረት ለትምህርት ዘመኑ 699 የግል ትምህርት ቤቶች የሙያ ፈቃድ ማረጋገጫ እንዲታደስላቸው ባለስልጣኑን ጠይቀዋል።
መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረትም የትምህርት ተቋማቱ ሊያሟሏቸው የሚገቡ መስፈርቶች ተፈትሸው ለ321 መዋዕለ ህጻናት፤ ለ207 አንደኛ ደረጃና ለ46 ሁለተኛ ደረጃ በድምሩ ለ574 ነባር ትምህርት ቤቶች እውቅና ተሰጥቷል ነው ያሉት።
ኮቪድ-19 ባሳደረው ኢኮኖሚያዊ ጫና ምክንያት ማሟላት ያሉባቸውን መስፈርቶች በመጠኑ ያላሟሉ ነገር ግን የትምህርት ሂደቱን ለማስቀጠል ችግር የሌለባቸው መለየታቸውንም ገልጸዋል።
በዚህም ለ59 የግል ትቤቶች የአንድ ዓመት ማስጠንቀቂያ በመስጠት ያሉባቸውን ክፍተቶች በአጭር ጊዜ በማረም በ2013 ዓ.ም ወደ ማስተማር ሂደት እንዲገቡ ይሆናል ብለዋል።
ባለስልጣኑ ትምህርት ቤቶቹ የትምህርት ጥራትን ብሎም ወረርሽኙን ለመከላከል እያደረጉ ስላለው ቅድመ ዝግጅት የሚከታተሉና የሚቆጣጠሩ ባለሙያዎችን በሁሉም ክፍለ ከተሞች ማሰማራቱም ተገልጿል።
በ2013 የትምህርት ዘመን ለባለስልጣኑ ከቀረቡ 72 የትምህርት ተቋማት የመክፈት ጥያቄዎች ለ37 የእውቅና ፈቃድ የተሰጣቸው ሲሆን የ35ቱ በሂደት ላይ መሆኑን ወይዘሮ ሸዊት ተናግረዋል።
በሌላ በኩል 26 የግል የትምህርት ተቋማት የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ባስከተለባቸው የኢኮኖሚ ጫና የሙያ ፈቃዳቸውን መልሰዋል ብለዋል።
ከእነዚህ መካከል 11 መዋዕለ ህጻናት፤ 13 የአንደኛ ደረጃና ሁለቱ ደግሞ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ናቸው።
በአዲስ አበባ 532 የመንግስትና 1 ሺህ 590 የግል በድምሩ 2 ሺህ 122 የትምህርት ተቋማት እንደሚገኙ ከባለስልጣኑ የተገኘ መረጃ ያሳያል።