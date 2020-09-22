ጎንደር ዩቨርሲቲ በጣና ሃይቅ መጥለቅለቅ ለተፈናቀሉ ድጋፍ አደረገ

ጎንደር ኢዜአ መስከረም 13/2013 የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጣና ሃይቅ ሞልቶ ባደረሰው መጥለቅለቅ አደጋ ከቤት ንብረታቻው ለተፈናቀሉ የማእከላዊ ጎንደር ዞን ነዋሪዎች የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ በዛሬው እለት አደረገ።
የዩኒቨርሲቲው የቢዝነስና ልማት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር መሰረት ካሳ ድጋፉ ባስረከቡበት ወቅት እንዳሉት ዩኒቨርሲቲ በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ተከታታይ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል።
ድጋፉ የተሰጠው በምስራቅ ደንቢያ ወረዳ ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች 130 የስፖንጅ ፍራሽ፤ 17 ኩንታል ሽሮ፤ አንድ ሺህ 87 የመመገቢያ ሳህኖችና የማብሰያ ብረት ድስቶች ናቸው፡፡
በተጨማሪም ለንጽህና መጠበቂያ የሚውል 100 ሊትር ፈሳሽ ሳሙና እና ለመኝታና ለመጠለያ አገልግሎት የሚውሉ 25 ጥቅል ፕላስቲክ ምንጣፎችንም በእርዳታ መሰጠቱን ገልፀዋል።
ዩኒቨርሲቲው ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም የሚደረገውን ጥረት በቀጣይ ለማገዝ ዝግጁ መሆኑን ምክትል ፕሬዚዳንቷ አስታውቀዋል።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወርቁ ሃይለማርያም እርዳታውን በተረከቡበት ወቅት እንዳሉት የጣና ሃይቅ ሞልቶ ባስከተለው መጥለቅለቅ በምስራቅ ደንቢያ ወረዳ አራት ቀበሌዎች የሚገኙ ከ5 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው በጊዚያዊ መጠለያ ይገኛሉ።
ስድስት ሺህ ሄክታር በሚሸፍን ማሳ ላይ የደረሱ ሰብልም ሃይቁ ባደረሰው መጥለቅለቅ ጉዳት እንደደረሰበት ተናግረዋል፡፡
“ዩኒቨርሲቲው ኮሮናን በመከላከል እንዲሁም ባለፉት አመታት በዞኑ ተከስቶ በነበረው ግጭት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም የተደረገውን ጥረት በማገዝ በኩል ማህበራዊ ሃላፊነቱን ተወጥቷል” ብለዋል።
በአካባቢው የሚከሰቱ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመቋቋም የሚደረጉ ጥረቶችን በመደገፍ በኩል ፈጥኖ ከሚደርሱ አካላት በግንባር ቀደምትነት ዩኒቨርሲቲው የሚጠቀስ መሆኑን ጠቁመው ዛሬ ላደረገው ድጋፍም ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡
በድጋፍ የተገኘው ሃብት በትክክል ለችግር ለተጋለጡ ሰዎች በወቅቱ እንዲደርስ በማድረግ ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡም አስታውቀዋል።
በማእከላዊ ጎንደር ዞን የጣና ሃይቀ ሞልቶ ባደረሰው መጥለቅለቅ በምስራቅ ደንቢያ ወረዳ አቸራ፤ ጣና ወይና፤ አዲስጌና ሰራባ ዳብሎ በተባሉ የገጠር ቀበሌዎች ጉዳት መድረሱ መገለጹ የሚታወስ ነው፡፡