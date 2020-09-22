ለ”ገበታ ለሀገር” ፕሮጀክቶች ዓለም አቀፍ ተቋማት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ ቀረበ

አዲስ አበባ መስከረም 12/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ በጀመረችው “ገበታ ለሀገር” ፕሮጀክቶች ላይ ዓለም አቀፍ ተቋማት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ ቀረበ።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ዲፕሎማቶች በ”ገበታ ለሀገር” ፕሮጀክቶች ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥቷል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንዳሉት፤ ኢትዮጵያ የጀመረችው የ”ገበታ ለሀገር” መርሃ ግብር የሸገር ፕሮጀክት ተከታይ ምዕራፍ ነው።
በኢትዮጵያ ጎርጎራ፣ ኮይሻና ወንጪ የሚገነቡት “የገበታ ለሀገር” ፕሮጀክቶች የአረንጓዴ ኢኮኖሚን ለማሳደግ የሚያግዙ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በመሆኑን ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ በፕሮጀክቶቹ ላይ በመሳተፍ ለአረንጓዴ ኢኮኖሚ እድገት የራሳቸውን አሻራ እንዲያሳርፍ ጥሪ አቅርበዋል።
“ፕሮጀክቶቹ ለሥራ ዕድል ፈጠራና ለቱሪዝም መስፋፋት የጎላ ሚና አላቸው” ብለዋል ሚኒስትሩ አቶ ገዱ።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ፕሮጀክቶቹ መንግስት የግል ዘርፉን በማስተባበር ለቱሪስቶች ምቹና ሳቢ ለማድረግ የሚያከናውናቸው መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ዲፕሎማቶችን ጨምሮ ሁሉም በመሰረተ ልማት ማስፋፋት ሥራው ላይ መሳተፍ እንደሚችሉ አመልክተዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በበኩላቸው መንግስት ለፕሮጀክቶቹ ውጤታማነት አስፈላጊ የሆኑ የሃብት ማሰባሰቢያ መንገዶችን ነድፎ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጸዋል።
“በመሆኑም በቀጣይ በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ዓለም አቀፍ ለጋሽ ተቋማት ሀብት ለማሰባሰብ የሚደረገው ጥረት ቀጣይነት ይኖረዋል” ብለዋል።
በኢትዮጵያ የተጀመሩ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ 3 ቢሊዬን ብር እንደሚያስፈልግ ቀደም ሲል መገለጹ ይተዋሳል።