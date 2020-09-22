ባሕላዊ እሴቶቻችን ሳይበረዙ ለተተኪው ትውልድ ማተላለፍ ይጠበቅብናል

ሆሳዕና መስከረም 12/2013 (ኢዜአ) – የቀደምት አባቶቻችን ውድ ሥጦታዎችና የማንነታችን መገለጫዎች የሆኑ ባሕላዊ እሴቶቻችን ይዘታቸው ሳይበረዝ ለተተኪው ትውልድ ማስተላለፍ ይጠበቅብናል ሲሉ የባሕል፣ ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሒሩት ካሣው ተናገሩ።
በሀዲያ የዘመን መለወጫ “ያሆዴ መስቀላ” በዓል ዋዜማ የ”አተካና” ሥነ ሥርዓት በሆሳዕና ከተማ ተካሂዷል።
የባሕል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ሚኒስተር ዶክተር ሒሩት ካሣው በሥነ ሥርዓቱ ወቅት እንዳሉት በሀገሪቱ ሁሉም አካባቢዎች በርካታ ባሕላዊ እሴቶች ይገኛሉ።
ከእነዚህ እሴቶች ውስጥ አንዱ የሀዲያ ብሔር “ያሆዴ መስቀላ” የዘመን መለወጫ በዓል በብሔሩ ዘንድ ልዩ ሥፍራ የሚሰጠውና የአዲስ ዓመት ማብሰሪያ፣ የተጣላ ዕርቅንና ሰላምን የሚያወርድበት፣ እርስ በእርስ የሚደጋገፉበትና ለትዳር የደረሱ ወጣቶች የሚተጫጩበት መሆኑን ጠቅሰዋል።
ባሕላዊ እሴቶቻችን የማንነታችን መገለጫዎችና የቀደምት አባቶቻችን ውድ ሥጦታዎች በመሆናቸው ይዘታቸው ሳይበረዝ ለተተኪው ትውልድ ማስተላለፍ ይጠበቅብናል ብለዋል።
ሚኒስቴሩ የሀገሪቱን ሕዝቦች ባሕልና እሴት እንደተጠበቁ ለማስቀጠል የተለያየ ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
የብሔሩ የሀገር ሽማግሌ አቶ ተሾመ ጋርከቦ በሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያውያን ከሌሎች ሀገራት ለየት የሚያደርጉን የራሳችን የሆኑ የተለያዩ ባሕላዊ እሴቶች ባለቤት መሆናችን ነው ብለዋል።
ከእነዚህም የሀዲያ ብሔር የዘመን መለወጫ “ያሆዴ መስቀላ “አንዱ መሆኑን ጠቅሰው ከአባቶቻችን እንደ ተቀበልነው ያንኑ ሳንጨምርና ሳንቀንስ ለተተኪው ትውልድ የማስተላለፍ ኃላፊነታችንን መወጣት ግዴታችን ነው ሲሉ ገልጸዋል።
“ያሆዴ መስቀላ” በዓል መስከረም 13 እና 14 ኮሮናን ለመከላከል በአደባባይ እንደማይከበርና ሆኖም አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በሚሳተፉበት የፓናል ውይይት እንደሚከበር ቀደም ሲል ተገልጿል።