አዲስ አበባ መስከረም 12/2013 (ኢዜአ) “የኮሮናቫይረስ ያዳከመውን የአፍሪካ ኢኮኖሚ እንዲያገግም ለማድረግ ዓለም አቀፍ ትብበር ያስፈልጋል” ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ተናገሩ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 75ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ በቪድዮ ኮንፈረንስ በተካሄደ ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር ነው።
ድርጅቱ ባለፉት 75 ዓመታት አስክፊ የሆነውን የዓለም ጦርነት ከማስቀረት በተጨማሪ በሰብአዊ ድጋፍ ረገድ በርካታ ተግበራትን ማከናውኑን ገልጸዋል።
በተለይ ደርጅቱ በፈረንጆቹ 2015 ዓለምን ሊያቀራርቡ የሚችሉ በርካታ አሰራሮችን ያጸደቀበት መሆኑን ተናግረዋል።
ነገር ግን በየጊዜው በሚቀያየሩ የጂኦ ፖለቲካ ሁኔታዎች ደግሞ ድርጅቱን እየፈተኑት ይገኛሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ።
በመሆኑም ድርጅቱ እራሱን ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ሊያጣጥሙለት የሚችሉ ሪፎርሞች እንደሚያስፈልጉት ነው ያብራሩት።
አፍሪካ በድርጀቱ ላይ ተገቢ ውክልና ያስፈልጋታልም ብለዋል በንግግራቸው።
የኮሮናቫይረስ መከሰት ዘላቂ የልማት ግቦች በሚፈለገው ፍጥነት እንዳይከናወኑ ማድረጉን ጠቅሰው የችግሩ ዳፋ በአፍሪካ ኢኮኖሚ ላይ ጉልህ ተጽዕኖ ማሳደሩንም አንስተዋል።
በመሆኑም የአፍሪካን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት የእዳ ስረዛን ጨምሮ ሌሎች ድጋፎች ያስፈልገፋሉ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተሩ።
ኢትዮጵያ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች ሀገራት መካከል መሆነኗን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ በድርጅቱ ቻርተር ላይ የተቀመጡትን የጋራ ደህንነትና የብዙሃነት መርሆዎችን ተግባራዊነት ቁርጠኛ ሆና እንደምትቀጥል አስታውቀዋል።
ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ለድርጅቱ የሰላም ማስከበር ተልእኮዎች በሰራቻቸው ስራዎች “ኩራት ይሰማናል” ብለዋል።
በጀመርነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አማካኝነትም ድርጅቱ የአየር ጠባይ ለውጥ ችግርን ለመፍታት ላደረገው ጥሪ ምላሽ እየሰጠን ነው ብለዋል።
ካለፉት ሁለት ዓመታት በላይ በኢትዮጵያ የፓለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት እንዲሁም ለዴሞክራሲ መስፈንና ሰባዊ መብት መከበር ትኩረት ተሰጥቶ መሰራቱንም ተናግረዋል።
“ነገር ግን ጉዞው አልጋ በአልጋ ባለመሆኑ በየመንገዱ ችግሮችን አስተናግደናል” ሲሉም አብራርተዋል።
መንግስት ሰላማዊና ታዓማኒ ምርጫ በማከናውን የተሳካ የፖለቲካ ሽግግር ለማካሄድ ቁርጠኛ መሆኑንም አረጋግጠዋል።
የተባበሩት መንግስታት አባል አገራት መሪዎች በየዓመቱ መስከረም ወር በዋና መስሪ ቤቱ ኒውዮረክ እየተገናኙ በዓላችን ልዩ ለዩ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩ ይታወቃል።
የዘንድሮው ጉባኤ ግን የኮሮናቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ የአገራት መሪዎች በቪድዮ ኮንፈረንስ በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ።
በዘንድሮው 75ኛው የድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ ከኮቪድ 19 ወረርሽኝ በተጨማሪ በአየር ንብረት ለውጥ፣ ድህነት፣ ርሃብ፣ ግጭቶችና ሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ በመምከር ላይ ይገኛል።