በአልብኮ የወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን መቀበል ጀመረ

ደሴ፣መስከረም 12/2013 (ኢዜአ ) በደቡብ ወሎ ዞን አልብኮ ወረዳ የተገነባው የወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር መዘጋጀቱን የወረዳው ትምህርት ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ይማም ሰይድ ለኢዜአ እንደገለጹት በወረዳው የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እጥረት የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ መቆየቱን አስታውሰዋል።
ችግሩን ለመፍታት ባለፈው አመት ጥር ወር ላይ በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በ21 ሚሊዮን ብር የተጀመረው የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ ተጠናቋል።
ትምህርት ቤቱ በተያዘው 2013 ትምህርት ዘመን አንድ ሺህ የ9ኛ እና የ10ኛ ክፍል ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር የተማሪ ምዝገባ መጀመሩን ገልጸዋል፡፡
ለመማር ማስተማር ስራ የሚያገለገሉ ቁሳቁሶች እንደተሟሉለትና የቤተ -ሙከራ መሳሪያና ግብዓቶች እንዲሁም ማጣቀሻ መጻህፍት በክልሉ በኩል እየቀረበ መሆኑን ተናግረዋል።
የትምህርት ቤቱ ስራ መጀመር ለትምህርት ወደ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ሳልመኔና ሃርቡ ከተሞች የሚመላለሱ ተማሪዎችን እንግልት እንደሚያስቀር ጠቁመዋል።
የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቶ ብርሃኑ አስማማው በበኩላቸው ከተለያዩ ትምህርት ቤቶች መሸኛ በመያዝ እየተመዘገቡ ያሉ ተማሪዎች በርካቶች መሆናቸውን ተናግረዋል።
ትምህርት ቤቱ በመንግስት አቅጣጫ መሰረት ትምህርት ለመጀመር ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል።
በአልቡኮ ወረዳ ቀበሌ 03 ነዋሪ አቶ ሐሰን አሊ በአካባቢው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባለመኖሩ ልጆቻቸውን ወደ ደሴ እየላኩ ያስተምሩ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
“ለቤት ኪራና ለስንቅ ከማወጣው ከፍተኛ ገንዘብ ባለፈ ሴት ልጆች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ያሳስበኝ ነበር” ያሉት አቶ ሐሰን በትምህርት ቤቱ ስራ መጀመር የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል።
በትምህርት ቤቱ የ10ኛ ክፍል ተማሪ ልጃቸውን ማስመዝገባቸውን ተናግረዋል፡፡
የቀዳማዊ እመቤት ጽሕፈት ቤት በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን አልቡኮ፤ በጎንደር አዘዞና ደባርቅ እንዲሁም በዋግ ህምራ በሰቆጣ ከተማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መገንባቱ ይታወሳል፡፡