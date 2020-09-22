ህብረተሰቡ የመስቀል በዓልን ሲያከብር የኮሮና ተጋላጭነትን እንዲከላከል ጥሪ ቀረበ

ሀዋሳ፤መስከረም 12/2013 (ኢዜአ) ህብረተሰቡ የመስቀል በዓል ሲያከብር ከምንጊዜውም በላይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጋላጭነትን እንዲከላከል የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ጥሪ አቀረቡ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የዘንድሮውን የመስቀል በዓል ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት ላይ እንዳሉት በሃገሪቱ አደባባይ ላይ በድምቀት ከሚከበሩት በዓላት መካከል መስቀል ዋነኛው ነው።
ይህ በዓል ከኃይማኖታዊ ፋይዳው ባሻገር ባህላዊ እሴቶቻችንን ይበልጥ የሚያጎለብት እንደሆነ ጠቅሰዋል።
የዘንድሮው የመስቀል በዓል ልዩ የሚያደርገው መላው አለማችንና ሀገራችን በኮሮና ወረርሽኝ ፈተና ላይ በወደቁበት ወቅት የሚከበር በመሆኑ ተገቢ ጥንቃቄና ትኩረት ያሻዋል ብለዋል።
ማህበራዊ መስተጋብርን የሚጠይቀው ይህ በዓል ሲከበር ህብረተቡ የኮሮና ተጋላጭነትን በመከላከል ጤናውን እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በአሁኑ ሰዓት ወረርሽኙን አስመልክቶ በህብረተሰቡ ዘንድ መዘናጋት እንደሚስተዋል ያመለከቱት አቶ ርስቱ የቀጣዩን ዓመት በዓል ለመናፈቅ ዘንድሮ እራስን ከበሽታው መከላከል እንደሚገባ አመልክተዋል።
የቫይረሱ ስርጭት እየጨመረ በሄደ ቁጥር ተጋላጭነታችን የዚያን ያህል ይጨምራል ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ፤ በዓሉ በጋራ ተሰባስቦ ሳይሆን ሁሉም በያለበት ማክበር እንዳለበት ተናግረዋል።
የመስቀል በዓል አዲሱን ዓመት ተከትሎ የሚከበር በመሆኑም የክልሉ መንግስት በአዲስ መንፈስና አስተሳሰብ የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ተግቶ እንደሚሰራም አስታውቀዋል።
እንደ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ገለፃ በሀገሪቱ የተጀመረውን ለውጥ ተከትሎ እያደገ ከመጣው የህዝብ ፍላጎት አንጻር በርካታ የልማት፣ መልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲ ግንባታ ስራዎችን ለማጠናከርም ትኩረት ተሰጥቶታል።
የተጀመረው የብልፅግና ጉዞ ስኬታማ እንዲሆን ሀገራዊ አንድነትን በማጠናከር ከልዩነት ይልቅ አንድነትን በማጎልበት መስራት እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
በውስጥና ውጭ ኃይሎች ጫና በህዝቦች መካከል ልዩነት እንዲፈጠር በማድረግ የብልጽግና ጉዟችንን ለማደናቀፍ የሚጥሩ ኃይሎችን በመታገል ለጋራ እድገታችን መታገል ይገባናል ብለዋል።
በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የጤናና የአንድነት እንዲሆን በመመኘት የመስቀል በዓል ልዩ መገለጫ የሆነውን መረዳዳትና መደጋገፍን ህብረተሰቡ በተግባር እንዲያሳይም አቶ ርስቱ መልዕክት አስተላልፈዋል።