በጋምቤላ ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የ120 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ይፋ ሆነ

አዲስ አበባ መስከረም 12/2013(ኢዜአ) በአሣ ሀብት የጋምቤላ ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የ120 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ይፋ ሆነ።
ፕሮጀክቱ በጋምቤላ ክልል ያለውን እምቅ የአሣ ሃብት በመጠቀም ለሴቶችና ለወጣቶች የሥራ ዕድል ከመፍጠር ባለፈ ከውጪ የሚገባውን የአሣ ምርት ለማስቀረት ያስችላል ተብሏል።
ፕሮጀክቱን የጋምቤላ ክልል፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ የግብርና ሚኒስቴር እንዲሁም የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ በጋራ እንደሚመሩት ተመልክቷል።
ፕሮጀክቱን ለማስጀመር ዛሬ በተዘጋጀ የመግባቢያ ስምምነት ፊርማ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሲሳይ ቶላሳ፣ የክልሉ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም የክልሉ የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎች ተግኝተዋል።
መረጃዎች እንደሚያሳዩት በጋምቤላ ክልል በዓመት እስከ 17 ሺህ ቶን አሣ ማምረት የሚቻል ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ግን እየተመረተ ያለው ከ300 እስክ 400 ቶን ብቻ ነው።
ፕሮጀክቱ የክልሉ የአሣ ምርት በሳይንና ቴክኖሎጂ በተደገፍ መልኩ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እንዲሁም ለወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ከፍተኛ ሚና አለው ተብሏል።
ለሦስት ዓመታት ይተገበራል የተባለው ይህ ፕሮጀክት 120 ሚሊዮን ብር የሚያስፈልገው ሲሆን በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በሚገነቡ ስድስት የአሣ ማከማቻ ማዕከላት አማካኝነት ለ5 ሺህ ወጣቶች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥሩ ተገልጿል።
የዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ባወጣው መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ በዓመት በ2 ነጥብ 6 ሚሊዮን ዶላር የአሣ ምርትን ከውጭ ገዝታ ወደ ሀገር ውስጥ ታስገባለች።
ይህ ፕሮጀክት በዋናነት ከክልሉ ባለፈ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች አሣን በስፋት ለማቅረብ የሚያስችል ነው ተብሏል።