ማህበራዊ እሴቶች የሰላም ግንባታ መሰረት እንዲሆኑ ለማስቻል በትምህርት ቤቶች ላይ በትኩረት ይሰራል- የሰላም ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ መስከረም 11/2013 ( ኢዜአ) ማህበራዊ እሴቶች እንዲጠናከሩና የሰላም ግንባታ መሰረት እንዲሆኑ ለማስቻል በትምህርት ቤቶች ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራ የሰላም ሚኒስቴር ገለጸ።
የሰላም ሚኒስቴር ዓለም አቀፉን የሰላም ቀን ምክንያት በማድረግ “የማህበራዊ ሀብቶቻችን ለሰላማችን ምሰሶዎች ናቸው!” በሚል መሪ ሃሳብ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል።
በሰላም ሚኒስቴር የሰላም ግንባታና ብሔራዊ መግባባት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ አልማዝ መኮንን በዚሁ ጊዜ እንዳሉት፤ ማህበራዊ እሴቶችን ለማጠናከር የመገናኛ ብዙሃንና ትምህርት ቤቶች ወሳኝ ናቸው።
በኢትዮጵያ ማህበራዊ እሴቶች እንዲጠናከሩና የሰላም ግንባታ መሰረት እንዲሆኑ ትምህርት ቤቶችና የመገናኛ ብዙሃን የማይተካ ሚና እንዳላቸው ጠቅሰዋል።
ለዚህም ሚኒስቴሩ በቀጣይ አይነተኛ ትኩረቱ በማድረግ ይሰራል ብለዋል።
መገናኛ ብዙሃን ለአገራዊ አንድነት፣ ለሰላምና አብሮነት ትኩረት ሰጥተው መስራት አለባቸው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታዋ ትምህርት ቤቶችም በእውቀት የሚመራ፣ በምከንያትና በንግግር የሚያምን ዜጋ ለማፍራት መስራት አለባቸው ብለዋል።
በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባህልና ጥናት ክፍል መምህር ዶክተር ጥላሁን በጅቷል እንዳሉትም ትምህርት ቤቶች ትውልድ የሚቀረፅባቸው የማንኛውም ነገር መሰረቶች ናቸው።
ለአገር ሰላምና እድገት እንዲሁም የረጅም ጊዜ እቅድ ስኬት የትውልዱ ቅብብሎሽ ወሳኝ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
አገራዊ ማህበራዊ እሴቶችን ለማጠናከርም የትምህርት ቤቶች ድርሻ ቀላል አይደለም ያሉት ዶክተር ጥላሁን በሂደቱ በስርአተ ትምህርቱ ላይ ጫና በማይፈጥር መልኩ ማስቀጠል ይገባል ብለዋል።
በዚህ ሁሉ ሂደት የሚዲያዎች ሚና እና ጠቀሜታ የማይተካ መሆኑንም አብራርተዋል።
የኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ዚነት ይምር በበኩላቸው ማህበራዊ እሴቶች ዳግም እንዲያንሰራሩ ለማድረግ የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል ብለዋል።
በውይይት መድረኩ ላይ የሰላም ሚኒስቴርን ጨምሮ የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የዩኒቨርሲቲ ምሁራንና የተማሪ ተወካዮች ተሳትፈዋል።
በመንግስታቱ ድርጅት “ሰላምን በጋራ እንገንባ” በሚል መሪ ሃሳብ የዓለም የሰላም ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች ታስቦ ውሏል።