ኮሮናቫይረስ አሁንም የጤና ስጋት በመሆኑ ህብረተሰቡ መዘናጋትን ሊያቆም ይገባል – የጤና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ መስከረም 11/2013 ( ኢዜአ) ኮሮናቫይረስ አሁንም እየተሰራጨ ያለ አደገኛ የጤና ስጋት መሆኑን ህብረተሰቡ ተረድቶ እያሳየ ያለውን መዘናጋት እንዲያቆም የጤና ሚኒስቴር አሳሳበ።
በተለየ ሁኔታ የሚመረቱ የመመርመሪያ ኪቶች እጥረት መከሰት በመመርመር አቅም ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩንም አስታውቋል።
የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ ረዘም ላለ ጊዜ ላይጠፋ እንደሚችል የዓለም የጤና ድርጅት ባወጣው ሪፖርት አሳውቋል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የኮቪድን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የኮሮናቫይረስ በሽታ አሁንም በአገሪቱ የማህበረሰብ ጤና ስጋት ሲሆን በውል ለማይታወቅ ጊዜም አብሮ ይቆያል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትራንስፖርትና ሌሎች አገልግሎች ሰጪ ተቋማት ላይ ጥንቃቄ የጎደለው እንቅስቃሴ እየተስተዋለ በመሆኑ ህብረተሰቡ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ መዘናጋቱም እንዲያቆም ሚኒስትሯ አሳስበዋል።
በቅርቡ የህብረተሰቡን ሰብዓዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እንዳይጎዳ እንዳንድ ክልከላዎች እንዲነሱ የጤና ሚኒስቴር ለህዝብ ተወካዮች ምክረ ሃሳብ ማቅረቡን ዶክተር ሊያ አስታውሰዋል።
ይህንን ተከትሎ በህብረተሰቡ ውስጥ መዘናጋት እየተስተዋለ መሆኑንም ነው የገለጹት።
“የቀረበው ምክረ ሃሳብ ዓለማቀፍ ተሞክሮዎችን መሰረት በማድረግ ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጫና ለመቀነስ እንጂ የቫይረሱ ስርጭት ቀንሶ እንዳልሆነም ህብረተሰቡ ሊያውቅ ይገባል” ብለዋል።
በዚህም አንዳንድ የሚሰጡ አገልግሎቶችና የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ገደባቸው እንዲነሳ እንዲሁም አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ትምህርት ቤቶች ሊከፈቱ እንደሚችሉ ምክረ ሃሳብ ማቅረባቸውን ተናግረዋል።
“ይህንን ተከትሎም ሰሞኑን በአንዳንድ የአገሪቱ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትና መዝናኛ ስፍራዎች ጥንቃቄ የጎደለው እንቅስቃሴ ሲደረግ ተስተውሏል” ነው ያሉት ዶክተር ሊያ።
የተወሰደው እርምጃ የህብረተሰቡን ሰብዓዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እንዳይጎዳ እንጂ የቫይረሱ ስርጭት ቆመ ማለት እንዳልሆነ ህብረተሰቡ ልብ ሊለው እንደሚገባ አበክረው ገልጸዋል።
ክልከላዎች እንደ አስፈላጊነታቸው ቢነሱም በቀጣይ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚደረጉ እርምጃዎችን ለማስተግበር የዓለም የጤና ድርጅትና ሌሎች ዓለማቀፍ ተቋማት ባወጧቸው መመሪያዎች መሰረት መመሪያ እየተዘጋጀ መሆኑን ሚኒስትሯ ጠቁመዋል።
የመመርመር አቅም ለምን ቀነሰ የሚል ከጋዜጠኞች ለቀረቡላቸው ጥያቄም ሚኒስትሯ ምለሽ ሲሰጡ በተለየ ሁኔታ የሚመረቱ የመመርመሪያ ኪቶች እጥረት ሳቢያ መሆኑን አብራርተዋል።
“አንደ አገር 54 የላቦራቶሪ መመርመሪያ መሳሪያዎች ሲኖሩ 15ቱ ከአሜሪካ የመጡ ናቸው” ያሉት ሚኒስትሯ፤ እነዚህ መሳሪያዎች ከራሳቸው የመመርመሪያ ኪት ባለፈ ሌላ አለመቀበላቸውና በዓለማቀፍ ደረጃም የኪት እጥረት መፈጠሩን በምክንያትነት አስረድተዋል።።
“እነዚህ ላቦራቶሪዎች በቀን እስከ 8 ሺህ ሰዎች ናሙናዎችን የመመርመር አቅም ያላቸው በመሆኑ ቁጥሩን ቀንሶታል።” ብለዋል።
በቀጣይም ከዓለም የጤና ድርጅትና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ኪቱን ወደ አገር ወስጥ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
ህብረተሰቡ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ አካላዊ ርቀቱንና የእጅ ንጽህናን በመጠበቅ በተለይም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በማድረግ መሆን እንዳለበትም ሚኒስትሯ አሳስበዋል።