ከድህነት ወለል በታች የሚገኙ ከ700 ሺህ በላይ ዜጎችን በሴፍትኔት ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው

አዳማ ፣ መስከረም 11/2013(ኢዜአ) ከድህነት ወለል በታች ለሚገኙ ከ700 ሺህ በላይ ዜጎች ከተያዘው የበጀት ዓመት ጀምሮ በከተማ ልማት ሴፍትኔት ፕሮጀክት ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የፌዴራል የስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ገለጸ።
በኤጀንሲው የክልሎችና የፌዴራል እቅድ ማናበብ፣ የመጀመሪያ ዙር ፕሮጀክት መገምገምና የሁለተኛው ዙር ትግበራ ላይ የጋራ አቅጣጫ ለማስቀመጥ የተዘጋጀ ምክክር በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ነው።
በመድረኩ በኤጀንሲው የከተማ ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ደበበ ባሩድ እንደገለጹት ለቀጣይ አምስት ዓመታት 779 ሺህ ዜጎችን በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በአካባቢ ልማትና በቀጥታ ድጋፍ ተጠቃሚ ይሆናሉ።
ለዚህም 550 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር መመደቡን አመልክተው ይህም በዋናነት በወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ፣ ስደትና ከስደት ተመላሽ ዜጎችን ወደ ስራ ለማስገባትና ከድህነት ወለል በታች ያሉትን ተጠቃሚ ለማድረግ ነው ብለዋል።
ባለፉት አምስት ዓመታት በሀገሪቱ 11 ከተሞች ተግባራዊ በተደረገው የከተማ ልማት ሴፍትኔት ፕሮጀክት 604 ሺህ የሚሆኑ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን አውስተዋል።
በዚህም የምግብ ዋስትናቸውን ከማረጋገጥ ባለፈ በአካባቢ ልማት፣ ከተሞች ጽዳትና ውበት እንዲሁም በደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገድ ረገድ ውጤታማ ስራ መከናወኑን አመልክተዋል።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረመስቀል ጫላ በበኩላቸው ፕሮጀክቱ ከድህነት ወለል በታች የሚገኙ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ የተጀመረ መሆኑን ተናግረዋል።
ዛሬ በአዳማ ከተማ የተጀመረው መድረክ ዓላማም የክልሎችና የፌዴራል እቅድ ማናበብ፣ የመጀመሪያ ዙር ፕሮጀክት መገምገምና የሁለተኛውን ተግባራዊነት ላይ የጋራ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ነው ብለዋል።
የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መስፍን አሰፋ ፕሮጀክቱ የሚካሄደው በሀገሪቱ ከተሞች ከድህነት ወለል በታች የሚገኙ ዜጎችን በተለይም በአካባቢ ልማት፣ በቀጥተኛ ድጋፍና በስራ እድል ፈጠራ ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሆነ ተናግረዋል።
በተያዘው የበጀት ዓመት በመደበኛ የስራ ዕድል ፈጠራ በከተሞች አንድ ሚሊዮን 400 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ያገኛሉ፤ ከዚህ ውስጥ 80 በመቶ በቋሚነት የሚፈጠር ነው ብለዋል።
በከተማ ልማት ሴፍትኔት መረሃ ግብሩ ከስደት የተመለሱ ዜጎች፣ ምንም የገቢ ምንጭ የሌላቸውና አረጋውያንን ጨምሮ በ83 ከተሞች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አመልክተዋል።