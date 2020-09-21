ታዋቂ ሰዎችና የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች ስለ ሠላም ዋጋ ማኅበረሰቡን ያስገንዝቡ – ትውልድ ለሠላም

አዲስ አበባ፣ መስከረም 11/2013 ( ኢዜአ) የኪነ-ጥበብና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እንዲሁም ታዋቂ ሰዎች በኢትዮጵያ ሠላምና መረጋጋት ይሰፍን ዘንድ ማኅበረሰቡን ሊያስተምሩ ይገባል ተባለ፡፡
የዓለም የሠላም ቀንን በማስመልከት የሃይማኖት መሪዎች፣ የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች፣ የስፖርት ቤተሰቦችና ጋዜጠኞች የተሳተፉበት ውይይት ተካሂዷል።
በትውልድ ለሠላም ኢኒሼቲቭ የተዘጋጀው ውይይት ‘እውቅናን ለሠላም’ በሚል መሪ ሃሳብ ነው የተካሄደው።
በውይይቱ ታዋቂ ሰዎችና የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች ወደ ኅብረተሰቡ ወርደው ስለ ሠላም ዋጋ በማስተማር ለሠላም እጦት ችግሮች መፍትሄ መሻት እንደሚገባቸው ተነስቷል።
የታሪክ ተመራማሪዎች ስለ ቀደሙ ታሪኮች በቂና ትክክለኛ ጥናት በማካሄድ፤ መገናኛ ብዙሃንም የሙያውን ስነ ምግባር ጠብቀው በመስራት ሕዝቡን በማቀራረብ ለሠላም መስፈን የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ተገልጿል።
የትውልድ ለሠላም ኢኒሼቲቭ መስራችና ባለራዕይ ወይዘሪት ሳሮን ልሳነወርቅ በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ማኅበረሰቡን በማሳተፍ በሠላም እጦት መንስኤዎች ላይ ስለሚሰራው ኢኒሼቲቭ ገለጻ አድርገዋል።
በአገሪቷ የተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶች መፍትሄ እንዲያገኙ ኅብረተሰቡን ያሳተፈ ጥናት በማካሄድ ለመንግስት አካላት፣ ለፖለቲካ ፓርቲዎችና ለሲቪክ ማኅበራት መረጃ እንደሚያደርስም አክላለች።
ይህ የኢኒሼቲቩ ተግባር ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም እንዲሳተፍበትም ጠይቃለች።
በተባበሩት መንግስታት የሠላም አምባሳደር አርቲስት ታምራት ከበደ የዓለም አገራት ትስስር ለመፈጠር እየሰሩ ባሉበት ወቅት በኢትዮጵያ በሚከሰቱ ግጭቶች ኅብረተሰቡ ሠላሙን እያጣ ስለመሆኑ ገልጿል።
ችግሩን ለመፍታት የኪነ-ጥበብና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ታዋቂ ሰዎች በጋራ በመስራት ኅብረተሰቡን ማቀራረብ እንዳለባቸውም ነው የጠቆመው።
በሌላ በኩል ዘላቂ ሠላም እንዲሰፍን ሕግ የማስከበር ተግባሩ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብሏል።
ችግሮችን ለመፍታት ነባር የሠላም ተቋማትን ማጠናከርና አዲስ የሚቋቋሙትንም ማበረታታት ይገባል ያለው ደግሞ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ነው።
የአገሪቷን ፖለቲካና የመገናኛ ብዙሃንን አደረጃጀት በጥናት በመፈተሽና በመገምገም ማስተካከል እንደሚያሻም ጠቁሟል።
አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን ስለተደራጁበት አካባቢ ብቻ በማቀንቀን ግጭቶች እንዲቀሰቀሱ ማድረጋቸውን በማስታወስ።
ትውልድ ለሠላም ኢኒሼቲቭ ባለፈው ዓመት ነሃሴ 29 የተመሰረተ ሲሆን አንድ ሚሊዮን የሠላም ፈራሚዎችን በማካተት እየሰራ ስለመሆኑ ተገልጿል።
ማኅበረሰቡን በማሳተፍ ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊና ታሪካዊ ግጭቶችና ልዩነቶች በሠላማዊ መንገድ እንዲፈቱ በጥናት የተደገፈ መረጃ ለሚመለከታቸው አካላት ለማድረስ እየሰራ ነውም ተብሏል።