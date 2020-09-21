የሩሲያ ገዢ ፓርቲ ፣ ብልፅግና እና የተለያዩ የአፍሪካ አገራት ገዢ ፓርቲዎች ውይይት አካሔዱ

መስከረም 11/2013 (ኢዜአ) የሩሲያ ገዢ ፓርቲ ፣ ብልፅግና ፓርቲ እንዲሁም የተለያዩ የአፍሪካ አገራት ገዢ ፓርቲዎች በቪዲዮ ኮንፈረንስ ተወያይተዋል፡፡
በሩሲያው “ዩናይትድ ሩሲያ” ፓርቲ አዘጋጅነት በተዘጋጀው ኮንፈረንስ ላይ የኢትዮጵያው ብልፅግና፣ የደቡብ አፍሪካ ኤ. ኤን.ሲ፤ የናይጄሪያ ኤ.ፒ ሲ፤ የአልጄሪያ ኤፍ ኤል ኤን ፓርቲን ጨምሮ 13 አፍሪካ አገራት ገዢ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል ተብሏል፡፡
የኮንፍረንሱ ዋና አላማ ፓርቲ ለፓርቲ ግንኝነት ማጠናከር ሲሆን በመድረኩ የፓርቲዎች መሰረታዊ እሳቤና አገራዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ፤ የኮሮና ቫይረስና የወደ ፊት የፓርቲዎቹ ሁለትዮሽና ባለብዙ ወገን የግንኙነት አግባብ ላይ ምክክር ተደርጓል።
በኮንፍረንሱ ላይ ንግግር ያደረጉት በብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽ/ቤት የአለም አቀፍና ህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ሃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ፓርቲው የዘመናት ጥያቄ የሆነውን የዴሞክራሲና የልማት ጥያቄ ለመመለስ እራሱን በአዲስ መልክ መደራጀቱን ገልጸዋል፡፡
ፓርቲው ገና ከምስረታው ጀምሮ በአገሪቱ በርካታ የፖለቲካ ሪፎርሞችን መከወን መጀመሩንና የፖለቲካ ምህዳር ማስፋት ላይ በርካታ ተጨባጭ ስራዎችን መስራቱን አስረድተዋል፡፡
ብዝሃነትን በአግባቡ ማስተናገድ፤ አቃፊነትንና ወንድማማችነትን ቀዳሚ መርሁ አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ ያብራሩት ዶክተር ቢቂላ በዚሁ አካሄዱ ለህዝቡ ቃል የገባውን ዴሞክራሲዊትና የበለጸገች አገር እውን የማድረግ ጉዞውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል፡፡
ይህን ለማድረግ የሚያስችለው የፓርቲ አደረጃጀት የመፍጠርና ብቁ አመራርና አባል የማፍራት ስራም በተጠናከረ መልኩ እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል፡፡የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የጎላ ጉዳት እንዳያደርስም መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃዎችም ለኮንፍረንሱ ተሳታፊዎች አብራርተዋል፡፡
የሩሲያው ገዢ ፓርቲ ምክትል ጸኃፊና የአለም አቀፍ ጉዳዮች ኮሚሽነር አንድሬ ክልሞቭ በበኩላቸው፤ የአፍሪካ መዲና የሆነችው ኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ከሆነው ብልጽግና ጋር ለመስራት ያላቸውን ፍላጎት ገልጸዋል፡፡
ከተለያዩ የአፍሪካ ፓርቲዎች ጋር ግንኙነት ለማጠናከርም አዲስ አበባ ላይ መድረኮችን እንደሚያካሄዱና ኢትዮጵያን እንደማዕከል እንደሚጠቀሙ ተናግረዋል፡፡ምንጭ ፡- ብልጽግና ፓርቲ