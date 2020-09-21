አቶ ጃዋር መሐመድ በሽብር ወንጀል ተከሰሱ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 11/2013 ( ኢዜአ) እነ አቶ ጃዋር መሐመድ በዛሬው ዕለት በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 1ኛ የፀረ ሽብር እና ሕገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ቀርበው የክስ ማመልከቻ ደርሷቸዋል፡፡
በክሱ መሰረት ከ24ቱ ተከሳሾች አቶ ጃዋር መሐመድ በሽብር ወንጀል መከሰሳቸውን በክሱ ላይ ተመልክቷል፡፡
አቶ ጃዋር የሽብር ወንጀልን ለመፈፀም መሰናዳት በሚል ከቀረበባቸው ክስ በተጨማሪ፣ የብሔር ግጭት ማስነሳት፣ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መገኘትና በቴሌኮም ማጭበርበር የሚሉ ክሶችም ይገኙበታል፡፡
በአቶ በቀለ ገርባ እና ሐምዛ አዳነን ጨምሮ ሌሎች ተከሳሾች ላይ የእርስ በርስ ግጭት በማስነሳትና ህገ ወጥ የጦር መሳያ ይዞ በመገኘት በሚል ክስ የቀረበባቸው ሲሆን፣8 ተከሳሾች ደግሞ በእርስ በርስ ግጭት ማነሳሳት እና መሳተፍ በሚል ክስ እንደቀረበባቸው የክሱ ማመልከቻ ያሳያል፡፡
የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክ(ኦ ኤም ኤን) የእርስ በርስ ግጭት ማስነሳትና በድርጅቱ መኪና ውስጥ ሕገ ወጥ የጦር መሳያ ይዞ መገኘት በሚል ክስ ቀርቦበታል፡፡
ተከሳሾቹ የክሱን ማመልከቻን ከተቀበሉ በኋላ በችሎቱ ከመነበቡ በፊት የተከሳሽ ጠበቆች ከደንበኞቻቸው ጋር በመምከር አጭር ቀጠሮ እንዲፈቀድ በመጠየቃቸው ክሱን ለማንበብና እና ተያያዥ ትዕዛዞችን ለመስጠት ችሎቱ ለመስከረም 14፣2013 ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል፡፡
በችሎቱ ያልቀረቡ 3 ተከሳሾችን የፌደራል ፖሊስ ይዞ እንዲያቀርብ እና በሌላ መዝገብ ጉዳያቸው እየታየ ዛሬ ያልቀረቡ ተከሳሾች በቀጠሮው ዕለት እንዲቀርቡ ችሎቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡
በተጨማሪም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክ ተወካይ ለሐሙስ በተያዘው ተለዋጭ ቀጠሮ ቀን እንዲቀርቡም ፍርድ ቤቱ አዟል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል፡፡