በአማራ ክልል ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ለመቆጣጠር በትኩረት እየተሰራ ነው- አቶ ተመስገን ጥሩነህ

ባህርዳር፣ መስከረም 11/2013 (ኢዜአ) አዲሱ የብር ኖቶች ቅያሬ ተከትሎ እየተስተዋለ ያለውን ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ለመቆጣጠር ለፀጥታ ኃይሉ ጥብቅ ስምሪት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ።
ርዕሰ መስተዳደሩ የአዲስ የብር ኖቶች ቅያሬ በክልሉ መጀመሩን አስመልክቶ ሂደቱን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባህር ዳር ዲስትሪክት ዛሬ ተገኝተው በተከታተሉበት ወቅት እንዳሉት የብር ቅያሬ ተከትሎም ከፍተኛ የሆነ ህገ ወጥ የገንዘብ የብር ኖቶች ዝውውር እየተደረገ ይገኛል።
ይሄው ተግባር በተለይም ጎንደርና አካባቢው እንቅስቃሴው ከፍ ያለ መሆኑን ተናግረዋል።
ህገ ወጦች ከፍተኛ የሃሰተኛ የብር ኖቶችን ጭምር በማስገባት ከአርሶ አደሩ ከብት የመግዛት ሁኔታ እየተስተዋለ መሆኑን አመልክተዋል።
በርካታ የብር ኖቶችን በቤታቸው አከማችተው የቆዩ ግለሰቦች ገንዘቡን በህገ ወጥ መንገድ ለመቀየር ጥረት እያደረጉ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳደሩ ጠቁመዋል።
ህብረተሰቡ ከህገ ወጥ እንቅስቃሴዎች በመጠንቀቅ ለብር ቅያሬው ውጤታማነት የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ከዚህ በፊት በኢኮኖሚው ላይ ሲደርስ የነበረው ጉዳት አሁንም እንዳይደገም የባንክ ማናጀሮችና ሰራተኞች ሙያዊ ስነምግባራቸውን ጠብቀው ህገ ወጥነትን ለመከላከል በንቃት ሊሰሩ ይገባል ብለዋል።
በተለይ የተቀየረው አዲሱ የአስር ብር ኖት ቀለሙ ከነባሩ የአንድ መቶ ብር ኖት ጋር ስለሚመሳሰል አርሶ አደሩና ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል እንዳይታለሉ ጥንቃቄ እንዲያደርጉም መክረዋል።
በየደረጃው እየተስተዋለ ያለውን ህገ ወጥነት ለመከላከልም የፀጥታ ኃይሉ ህገ ወጦችን ተከታትሎ በመያዝ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ጥብቅ ትዕዛዝ ተሰጥቶት እየተሰራ መሆኑን ርዕሰ መስተዳደሩ አስታውቀዋል።
በስልጠና ላይ ለሚገኙ አመራሮችም ህብረተሰቡ ያለውን ገንዘብ ህግና ስርዓትን ተከትለው እንዲቀይሩ በማስተባበር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ መልዕክት መተላለፉን አብራርተዋል።
በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባህር ዳር ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ አልማው ወርቅነህ በበኩላቸው የአዲስ ብር ኖቶችን ቅያሬ ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል።
ዛሬ ደግሞ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በሚገኙ የግልና የመንግስት ባንኮች አዲሱ የብር ኖት ደርሶ የመቀየር ስራ በመካሄድ ላይ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከልም ተገልጋዩ ብሩን በ”ሞባይል ባንኪንግ”፣ በ”ኤቲ ኤም”፣ ከሂሳብ ወደ ሂሳብና ሌሎች ቴክኖሎጂዎች እንዲጠቀም እየተሰራ ነው ብለዋል።
ህብረተሰቡም በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ነባር የብር ኖቶችን በአዲስ እንዲቀይርም የክልሉ መንግስት ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ፈጠራ ስራ እንዲያከናውንም ጠይቀዋል።
በባህር ዳር ቅርንጫፍ ነባሩን የብር ኖት በአዲሱ ሲቀይሩ የኢዜአ ሪፖርተር ያነጋገራቸው ሲስተር ሰራወርቅ ደጉ በሰጡት አስተያየት የብሩ ቅያሬው በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የሚገኘውን የሃገሪቱ ኢኮኖሚ እንዲስተካከል ያግዛል ብለዋል።
በተለይ በየአካባቢው የሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ምክንያት እየሆነ ያለው ህገ ወጥ ገንዘብ በመቆጣጠር የሀገሪቱን ሰላም ለማስከበር እንደሚረዳ ተናግረዋል።
በሃገሪቱ የአስር፣ የ50፣ የ100 እና የ200 ብር ኖቶች ቅያሬ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በመንግስትና ግል ባንኮች እየተካሄደ ነው።