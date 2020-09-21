በእርቅና ሰላም ጉዳይ ወጣቶች ላይ ያተኮሩ ስራዎች ይከናወናሉ- የእርቀ ሰላም ኮሚሽን

አዲስ አበባ፣ መስከረም 11/2013 ( ኢዜአ) በኢትዮጵያ እርቅና ሰላም ጉዳይ ላይ ወጣቶች ላይ ያተኮሩ የተለያዩ ስራዎች የሚከናወኑ መሆኑን የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ ዓለም አቀፉን የሰላም ቀን “ይቅር ለሰላም” በሚል መሪ ሃሳብ በፓናል ውይይት አክብሯል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ መስከረም 11 ቀን የዓለም የሰላም ቀን ሆኖ እንዲከበር የዛሬ 39 ዓመት መወሰኑ ይታወቃል።
በመሆኑም የመንግስታቱ ድርጅት በዛሬው እለት “ሰላምን በጋራ እንገንባ” በሚል መሪ ሃሳብ በተለያዩ ዝግጅቶች አስቦት ውሏል።
በኢትዮጵያም “ይቅር ለሰላም” በሚል መሪ ሃሳብ የእርቀ ሰላም ኮሚሽንና የተለያዩ አካላት በተገኙበት በውይይት ታስቦ ውሏል።
የባህልና ቱሪዝም ሚንስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው በዝግጅቱ መክፈቻ እንደተናገሩት ሰላም በተናጠል ስራ የሚገኝ ሳይሆን የሁሉንም በጎ ፈቃድና ትብብር እንደሚጠይቅ ነው።
ሰላም የሰው ልጆች ሁሉ ቀዳሚና የማይተካ ስጦታ ነው ያሉት ሚኒስትሯ ኢትዮጵያ በሰላም እጦት ምክንያት በርካታ ጊዜ ከእድገት መንገዷ ወደ ኋላ መመለሷንም አስታውሰዋል።
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህም የአባቶቻችንና የእናቶቻችን የሰላምና የእርቅ ትውፊቶች የሚጋፉ ድርጊቶች ተስተውለዋልም ብለዋል።
እነዚህን ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት የሀገሪቱ ተረካቢ ወጣቶች ላይ ሰፊ ስራ መስራትን ወቅቱ ይጠይቃል ብለዋል።
በወጣቶች ላይ “ዛሬ የምንዘራው የእርቅ ዘር” ለነገዋ ሰላማዊትና የበለጸገች ኢትዮጵያ “ዋርካ” ይሆናል ነው ያሉት።
የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ምክትል ሰብሳቢ ሎሬት የትነበርሽ ንጉሴ እንዳሉት ኮሚሽኑ በአዋጅ ከተቋቋመ ወዲህ ከበርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በርካታ ውይይቶች ተደርገዋል።
ከውይይቶቹ በተገኙ ግብአቶችም በእርቅ ሂደት ላይ ያሉና ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶችን የመለየት ስራ ተከናውኗል ብለዋል።
በመሆኑም በተያው በጀት ዓመት በወጣቶች ላይ ያተኮሩ የተለያዩ በጎ ተግባራትን ለማከናወን የሚያስችሉ እቅዶች መያዛቸውን ገልጸዋል።
የእርቅ ሂደቶችን በተመለከተም እርቅ በባህሪው አሳታፊና አካታች በመሆኑ የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑን ገልጸዋል።
በቀጣይ ህብረተሰቡ ወደ ኮሚሽኑ በመምጣት አቤቱታዎቹ በቀጥታ የሚታዩበት የአሰራር ስርአት ይዘረጋልም ብለዋል።
ከዝግጅቱ ተሳታፊ ወጣቶች መካከል ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ እንዳሉት የሰላም ጉዳይ የሁሉም የቤት ስራ መሆን አለበት።
በቀጣይም ወጣቶች የሰላም አርአያ በመሆን በምክንያታዊነት እንዲንቀሳቀሱም ጥሪ አቅርበዋል።
ዓለም አቀፉን የሰላም ቀን “ይቅር ለሰላም” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ አበባ የእርቀ ሰላም ኮሚሽንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በፓናል ውይይት ተከብሯል።