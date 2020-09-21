ወሰን ተሻጋሪ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ለሀዋሳ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ

ሀዋሳ መስከረም 11/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የአዲስ ክፍለ ከተማ ወሰን ተሻጋሪ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ለሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ከ700 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የትምህርትና ንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ።
ድጋፉን ለሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ያስረከቡት የክፍለ ከተማው የወጣቶችና በጎ ፈቃድ አገልግሎት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቅረስላሴ ይርዳው በወቅቱ እንዳሉት ወጣቶች በክረምቱ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ችግርን ለመፍታት የሚያግዙ ስራዎችን አከናውነዋል።
በህዝቦች መካከል የእርስ በርስ ግንኙነት በማጠናከር ረገድ በተለይ ወሰን በመሻገር የተጀመረው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የጎላ ሚና እየተጫወተ ነው ብለዋል።
የዚሁ አካል የሆነው ድጋፍ የአዲስ ዓመት ስጦታ ለሀዋሳ በሚል የክፍለ ከተማው ወጣቶች ከማህበረሰቡ ያሰባሰቡትን የተለያዩ የትምህርትና የንጽህና መጠበቂያ ግብአቶች ለአቅመ ደካማ ቤተሰብ እንዲውል ለአስተዳደሩ መለገሳቸውን ተናግረዋል።
ይህም ተማሪዎች ከኮሮና ራሳቸውን እየጠበቁ ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲከታተሉ የሚረዳ መሆኑን ገልጸዋል።
ድጋፉን በቀጣይም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አቶ ፍቅረስላሰ አስታውቀዋል።
የሃዋሳ ከተማ አስተዳደር ሴቶች፣ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ፍሬህይወት ወልደጻድቅ በበኩላቸው ኢትዮጵያዊነት መተሳሰብ ነው ብለዋል።
የአዲስ ክፍለ ከተማ ወጣቶቹ ይዘው የመጡት ድጋፍ አቅም የሌላቸው ነዋሪዎችን ችግር ለማቃለል እንደሚረዳ በመግለጽ ለስጦታው ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
የአዲስ አበባ ወጣቶች ወደ ሀዋሳ በመመላለስ ልምድ በማካፈል ፍሬያም ሥራ ማከናወናቸውን የገለጹት ደግሞ የሲዳማ ክልል ሴቶች፣ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ የወጣቶች ዘርፍ ኃላፊ አቶ አክልሉ ዓለሙ ናቸው።
ይህም አብሮነትና የህዝብ ለህዝብ ትስስርን በማጠናከር ሠላምና ብልጽግንና ለማረጋገጥ የሚረዱ ልምዶች መቅሰማቸውን ገልጸዋል።
በሌላ በኩል የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ስራ አስፈፃሚዎችና ወጣቶችም በሲዳማ ክልል ይርጋለም ከተማ ተገኝተው ከከተማው ወጣቶች ጋር የይርጋለም አግሮ እንዱስትሪ ፓርክን ጎብኝተዋል።
ከጎብኚዎቹ መካከል አቶ ዘመን ተስፋዬ በሰጡት አስተያየት ፓርኩ ለበርካታ የአከባቢው አርሶ አደሮችና ወጣቶች የስራ ዕድል በመፍጠር ተጠቃሚ እያደረገ መሆኑን መረዳታቸውን ተናግረዋል፡፡
ከዚህ ልምድ በመውሰድ በንፋስ ስልክ ላፍቶ የከተማ ግብርና ለማጠናከር እንደሚሰሩ ገልጸዋል።