የፌዴራል ውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ለጎርፍ ተጎጂዎች ድጋፍ አደረጉ

ባህርዳር፣ መስከረም 10/2013 (ኢዜአ) የፌዴራል ውሃ፣ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት በደቡብና ማዕከላዊ ጎንደር ዞኖች በጎርፍ ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል 650 ሺህ ብር የሚገመት ድጋፍ ዛሬ አደረጉ።
ሚኒስቴርሩ በስሩ የሚገኙ 10 ተጠሪ ተቋማት ድጋፉን ያደረጉት 400 ሺህ ብር በጥሬ ገንዘብ፣ ቀሪው ደግሞ በቁሳቁስ ለክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን በወረታ ከተማ ዛሬ አስረክበዋል።
የሚኒስትሩ አማካሪ አቶ ሞቱማ መቃሳ በርክክቡ ወቅት እንደገለጹት ድጋፉ በጎርፍ አደጋው የተፈናቀሉ ወገኖችን በአካል ተገኘቶ በመመልከት የቀጣይ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ነው።
የደረሰውን ጊዜያዊ ጉዳት ለማገዝም 669 ብርድ ልብስ፣ 525 ሊትር የምግብ ዘይት፣ 62 ካርቶን ሳሙናና ሌሎችም ይገኙበታል።
ጎርፉ ያደረሰውን አደጋም በፈገራ ወረዳ ”በዋገጠራ” ቀበሌ በአካል ተገኝተው ባደረጉት ምልከታ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን እንደተገነዘቡም አስረድተዋል።
በተለይ በመገጭ፣ ሰረባና የርብ ወንዞች ላይ እየተገነቡ የሚገኙ የመስኖ ግድቦችና ካናሎችን ፈጥኖ በማጠናቀቅ የጎርፍ ችግር እንዳይገጥም ሚኒስቴሩ በትኩረት እንደሚሰራም አስረድተዋል።
የብሄራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳመነ ዳሮታ በበኩላቸው በመላ ሀገሪቱ እየደረሰ ባለው የጎርፍ አደጋ በሰው ህይወት ላይ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
“ችግር ባለባቸው አካባቢዎችም የአስቸኳይ ምላሽ ማዕከላትን በማቋቋም የባለሙያዎች ቡድን ወደ ስፍራው በመላክ ለመፍታት በመንግስት ጥረት እየተደረገ ይገኛል” ብለዋል።
አደጋው የደረሰባቸውን ወገኖችም የተለያዩ ጊዜአዊ ድጋፎች በየአካባቢው እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዘላለም ልጃለም በበኩላቸው በክልሉ በጣና ዳር ዙሪያ በሚገኙ አራት ወረዳዎች ጎርፍ ባደረሰው ጉዳት ከ10 ሺህ በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል።
ለተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎችም የዕለት ደራሽ ምግብ፣ አልባሳትና ሌሎች ቁሳቁሶች ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን አስታውቀዋል።
ሚኒስቴርሩና ተጠሪ ተቋማት ዛሬ ያደረጉትን ድጋፍም ለፎገራ፣ ሊቦ ከምከም፣ ደራና ምስራቅ ደምቢያ ወረዳዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች ኮሚሽኑ በአግባቡ እንደሚያደርስም ገልፀዋል።
በፎገራ ወረዳ የዋገጠራ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ባንቻየሁ እስከዚያ በበኩላቸው የጎርፍ አደጋው ከዚህ በፊት በእድሜያቸው አይተውት በማያውቁት መጠን መከሰቱን ገልፀዋል።
በደረሰው የጎርፍ አደጋም ያለሙት የሩዝ ሰብል ሙሉ በሙሉ መውደሙን ጠቅሰው፤ በቀጣይ መንግስት ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል።