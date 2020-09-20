የጸጥታ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በመንግስት የተቀመጠው አቅጣጫ ትኩረት ይደረግበት…የመተከል ዞን ነዋሪዎች

ባህር ዳር፣ መስከረም 10/2013 (ኢዜአ) በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በየጊዜው የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን ለመከላከል መንግስት ያስቀመጠው አቅጣጫ ተፈጻሚ እንዲሆን ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባ የመተከል ዞን ነዋሪዎች ገለጹ።
በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ቡለን ወረዳ አይጋሊና ኤጳር ቀበሌዎች የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ በከፍተኛ አመራሮች በተደረገው የውይይት መድረክ ላይ የአይጋሊ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር መልካሙ ተረፈ እንደገለጹት በቀበሌው በተፈጠረው የፀጥታ ችግር የሰው ህይወት ጠፍታል፣ ንብረት ወድሟል።
ለዚህም በአካባቢው የሚገኙ የሽፍታ ቡድኖች አንዳንድ የአካባቢውን ነዋሪዎች በማሳተፍ ጭምር ችግሩ እንዲከፋ እንዳደረጉ ገልፀዋል።
በችግሩ ቤታቸውን ጨምሮ ወደ ገበያ ለማቀረብ የከዘኑት የእህል ምርት ሙሉ ለሙሉ መውደሙን ጠቅሰው፤ አንዱ ወንድ ልጃቸውም ህይወቱን ለማትረፍ እንደወጣ እስከ አሁን ያለበትን ሁኔታ እንዳላወቁ ገልፀዋል።
“እየደረሰ ያለው የሞት፣ የንብረት ማውደምና የማፈናቀል ወንጀል አስከፊና የኢትዮጵያዊያንን ባህል የሚቃረን ነው” ያሉት አርሶ አደሩ “የክልሉ መንግስት ችግሩን ለይቶ በማወቅና ዘላቂ መፍትሄ በማበጀት በኩል ሰፊ ክፍተት ይስተዋላል”ብለዋል።
በመሆኑም የችግሩን ምንጭ እና በአካባቢው ያሉ የሽፍቶችን እንቅስቃሴ ለይቶ በማጥፋት ከፀጥታ ስጋት ነፃ ሆኖ ለመኖር መንግስት ጥብቅ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል።
የወንጀል ድርጊቱን ሽፍቶች ብቻ ሳይሆኑ በአካባቢው አብረው የሚኖሩ አንዳንደ ሰዎችም ጭምር መሳተፋቸውን የገለፁት ደግሞ ሌላዋ የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ጤና ድረስ ናቸው።
ችግሩ በተከሰተባቸው ጊዜያት የቀበሌና የወረዳ አመራሮች ሳይቀሩ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዳልተወጡ የተናገሩት ወይዘሮዋ እንዲህ አይነት ያልተለመደ ድርጊት መታየት የጀመረው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደሆነም ጠቁመዋል።
በፀጥታ ችግሩ ሙሉ ንብረታቸው ከመውደሙም በላይ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ለችግር መጋለጣቸውን ጠቅሰው፤ የዕለት እርዳታና ዘላቂ ሰላምን በማስጠበቅ ረገድም በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ገልፀዋል።
የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አትንኩት ሽቱ በበኩላቸው አካባቢውን የግጭት ቀጠና ለማድረግ ቀደም ሲል በዲሲፕሊን ችግር የተባረሩ የጸጥታ አካላትና ከኃላፊነታቸው የተነሱ አመራሮችም ተባባሪ መሆናቸው እንደተደረሰበት አስረድተዋል።
“በዋነኛነት ችግሩን የሚመራው ጉህዴን የተሰኘ ህገ ወጥ ብሄርተኛ ድርጅት መሆኑን የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው ለዚህ ተልኮው ማስፈጸሚያ ህውሓትን ጨምሮ ሌሎች ፀረ ሰላም ሃይሎች ድጋፍ እንደሚያደርጉለት ታውቋል” ብለዋል።
“ጉህዴን የተሰኘው ብሄር ተኮር ጽንፈኛ ህገ-ወጥ ቡድን ከሌሎች ፀረ-ሰላም ሃይሎች በሚያገኘው ድጋፍ ወጣቶችን በመመልመል የሃሳቡ ተገዥ ያልሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን የመግደልና የማፈናወቀል ተልኮ ይዞ እየሰራ ነው”ብለዋል።
የችግሩ ፈጣሪ ቡድኖችን በተደራጀ አግባብ በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ እየተሰራ ሲሆን ለተጎጂዎች የእለት ደራሽ ፍላጎት ከማሟላት በተጨማሪ ወደ ነበሩበት ተመልሰው በተረጋጋ ሁኔታ እንዲኖሩ እየተሰራ ይገኛል።
“ጥቃቱን ያደረሰው የሽፍታ ቡድን ዘር፣ ብሄርና ሃይማኖት የማይለይ የኢትዮጵያን መረጋጋት የማይፈልጉ አካላት ተልኮ አስፈጻሚ ቡድን ነው” ያሉት ደግሞ የምዕራብ እዝ 22ኛ ክፍለ ጦር 3ኛ ብርጌድ ዋና አዛዥና የመተከል ዞን የፀጥታ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ኮሎኔን አያሌው በየነ ናቸው።
የጥፋት ተልኮ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ቡድን የመከላከያ ሰራዊት አካባቢውን በመቆጣጠርና በአጥፈዎች ላይም አፋጣኝ እርምጃ በመውሰድ የማረጋጋት ስራ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
“አካባቢውን ከፀረ-ሰላም ሀይሎች ተልዕኮ ማስፈጸሚያ ነጻ ለማድረግ መከላከያ ከመንግስት በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት በትኩረት እየሰራ ነው” ብለዋል።