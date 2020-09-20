የእህል ማከማቻ መጋዘን ተደርምሶ የ3 ሰዎች ህይወት አለፈ

አዳማ፣ መስከረም 10/2012 (ኢዜአ) በምሥራቅ ሸዋ ዞን ግምቢቹ ወረዳ የእህል ማከማቻ መጋዘን ተደርምሶ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ።
የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር አስቻለው ዓለሙ ለኢዜአ እንደገለጹት አደጋው የደረሰው በግምቢቹ ወረዳ ጨፌ ዶንሳ ከተማ ቀበሌ ዜሮ አንድ ነው።
መጋዘኑ ለረጅም ዓመታት የግብይት አገልግሎት ሲሰጥ እንደነበር አስታውሰዋል።
ትናንት መስከረም 9 ቀን 2012 ዓ.ም ህብረተሰቡ እየተገበያየ ባለበት ወቅት ተደርምሶ የሶስት ሰዎች ህይወት ወድያው ማለፉን ተናግረዋል።
ሌሎች ከባድ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ስድስት ሰዎች በቢሾፍቱ ከተማ በህክምና ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የእህል ማከማቻ መጋዘኑ ለረጅም ዓመት አገልግሎት የሰጠና ጥገና ሳይደረግለት የቆየ እንደመሆኑ ህብረተሰቡም ሆነ ባለሀብቱ ጥንቃቄ ማድረግ እንደነበረባቸው አብራርተዋል።
በቀጣይነት ህብረተሰቡ በግብይት ወቅት ከተመሳሳይ አደጋ እራሱን መጠበቅ እንደሚገባው ኮማንደር አስቻለው አሳስበዋል።