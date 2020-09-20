የምክር ቤቱ አስቸኳይ ጉባኤ የተለያዩ ሹመቶችን በማጽደቅ ተጠናቀቀ

ጋምቤላ፣ መስከረም 10/2013(ኢዜአ) የጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አምስተኛ የስራ ዘመን አራተኛ አስቸኳይ ጉባኤ የክልሉን አፈ ጉባኤዎችና የሌሎች የአስፈፃሚ አካላትን ሹመት በማጽደቅ ተጠናቀቀ።
ጉባኤው ዛሬ በነበረው የግማሽ ቀን ውሎ ቀደም ሲል የክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ የነበሩትን አቶ ጁል ኛንጋልን በዋናነት እንዲሁም ወይዘሮ ትሁት ሐሪያትን ምክትል አፈ-ጉባኤ አድርጎ ሹሟል።
በተጨማሪም 11 የካቢኔ አባላትና የአንድ የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባል ሹመትምን አጽድቋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በወቅቱ እንደገለፁት የምክር ቤትና የአስፈፃሚ አካላትን ማሸጋሸግ ያስፈለገው በክልሉ ብሎም በሀገሪቱ የተጀመረውን የብልጽገና ጉዞ ውጤታማ በመሆነ መልኩ የሚፈጽሙ አመራሮችን ለመፍጠር ነው።
የብልሹ አሰራርና የቡድንተኝነት አመለካከት ያለባቸውን አመራሮች በማጥራት የተግባርና የአመለካከት አንድነት ያለው አመራር መገንባትም ሌላው የሽግሽጉ ዓላማ መሆኑን አመልክተዋል።
የአዲሱ የአመራር ሽግሽግ ክህሎትን፣ የአመራር ብቃትን፣ የብሄርንና የፆታን ስብጥር ግምት ውስጥ ያስገባ እንደሆነም ተናግረዋል።
አዲስ የተሾሙት የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ -ጉባኤ አቶ ጁል ኛንጋል በበኩላቸው በየደረጃው የሚገኘው አመራር በተያዘው በጀት ዓመት የህዝቡን የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ጠንክሮ እንዲሰራ አስገንዝበዋል።
“ከዚህ ቀደም ተጀምረው ያልተጠናቀቁ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ስራዎች ፍፃሚያቸውን አግኝተው ህዝቡ ተጠቃሚ እንዲሆን በርትቶ መስራት ይገባል” ብለዋል።
ምክር ቤቱ በአዲሱ በጃት ዓመት የታቀዱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ግባቸውን እንዲመቱ የክትትልና የቁጥጥር ስራዎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ዋና አፈ ጉባኤው አስታውቀዋል።