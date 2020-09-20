ከ13 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ተያዙ

አዲስ አበባ፣መስከረም 10/2013 (ኢዜአ) በተለያዩ የጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያዎችና ኬላዎች ከ13 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው ልዩ ልዩ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ሥር መዋሉን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ።
የተያዙት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ሳይፈፀምበት ከመስከረም 4 እስከ 9/2013 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ መሆኑን ሚኒስቴሩ ገልጿል።
ሚኒስቴሩ እንደገለጸው ወደ ሀገር ሊገባ የነበረ ማሽላና ስንዴ፣ ወደ አዲስ አበባ ሲጓጓዝ የነበረ ሲጋራ፣ በሕዝብ ማመላሻ ሚኒባስ ሲጓጓዝ የነበረ የሽጉጥ ጥይት፣ በጭነት ተሸከርካሪ ሲጓጓዝ የነበረ የክላሽ ጥይትና የሞባይል ስልኮች ይገኙበታል።
በተጨማሪም ከሀገር ሊወጣ ሲሉ የተያዙ የቁም ከብቶች፣ የብር ጌጣጌጥ፣ የአሜሪካ ዶላርን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች፣ ልባሽና አዳዲስ አልባሳት ይገኙበታል።
የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹ የተሽከርካሪ ክፍል ውስጥ በመደበቅና ጨለማን ተገን አድርጎ ለማሳለፍ ሲሞከሩ በፍተሻ ተደርሶባቸው፣ ኬላን ጥሶ ለማለፍ ሙከራ በማድረግና ከፀጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ከተደበቁበት ቦታ ክትትል በማድረግ የተያዙ መሆናቸው ሚኒስቴሩ ገልጿል።
ዕቃዎቹ በሐረር፣ በነጌሌ ቦረና፣ በቱሉ ዲምቱ፣ በጋላፊ፣ በባሕርዳርና በድሬዳዋ የመቆጣጠሪያ ጣቢያዎችና ኬላዎች የተያዙ መሆናቸውን ሚኒስቴሩ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል።
የገቢዎች ሚኒስቴና የጉምሩክ ኮሚሽን የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹን በመያዝ የተሳተፉ የጉምሩክ አመራርና ሠራተኞች፣ የሀገር መከላከያ ሠራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት፣ በየደረጃው የሚገኙ የፀጥታ አካላት እንዲሁም በጥቆማ የተሳተፉ ዜጎች ምሥጋናቸውን አቅርበዋል።
በቀጣይም የኮንትሮባንድ ንግድን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የተለመደውን አኩሪ ተግባራችሁ እንደሚቀጥል ፅኑ እምነት እንዳላቸው ተቋማቱ ገልጸዋል።
የሀገርን ሰላም ማረጋገጥ የሚቻለው እንዲሁም የሕዝብ ሀብት ከምዝበራ ለመከላከል የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን ከሚሰሩት ሥራ በተጓዳኝ የሁሉም ተሳትፎ ወሳኝ በመሆኑ የሁሉም ድጋፍ እንዳይለያቸው ጥሪ ማቅረባቸውን ሚኒስቴሩ ጨምሮ ገልጿል።