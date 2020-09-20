የደቡብ ክልል የብልጽግና ፓርቲ መካከለኛ አመራሮች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለገበታ ለሃገር ለገሱ

ሐዋሳ፣ መስከረም 10/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ከ4 ሺህ 300 በላይ የሁለተኛው ዙር የአመራር ስልጠና ተሳታፊዎች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ለመስጠት ቃል መግባታቸውን የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ገለጸ።
አመራሮቹ የደም እጥረትን ለመቅረፍ ደም የለገሱ ሲሆን የዓለም አቀፍ ፅዳት ቀንን በማስመልከትም ከየአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመሆን የፅዳት ዘመቻ አድርገዋል።
በክልል ማዕከል ካሉ አመራሮች ጀምሮ በዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ማዕከላት ላለፉት አምስት ቀናት ሲሰጥ የቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጠናቋል።
ስልጠናው በአመራሩ ዘንድ የሃሳብ አንድነት በማስፈን ቀጣይ ባሉት ተልእኮዎችና የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ግልጸኝነትን በመፍጠር በጋራ ማሳካት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ትኩረት በማድረግ መሰጠቱን ጽህፈት ቤቱ አመልክቷል።
ይህም በየደረጃው በሚገኙ አመራሮች መካከል የተግባር አንድነትን ለማምጣት አጋዥ እንደሚሆንም ታምኖበታል።
በስልጠናው ማጠናቀቂያ ላይ በክልሉ የብልጽግና የፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ አንተነህ ፈቃዱ በመገኘት የስራ መመሪያ አስተላልፈዋል።
በደቡብ ክልል በሁሉም ማእከላት በስልጠናው ሲሳተፉ የነበሩት ከ4 ሺህ 300 የሚበልጡ አመራሮች በሀገር ደረጃ ለሚተገበረው የኮይሻ፣ ጎርጎራና ወንጪ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አሻራቸውን ለማስቀመጥ የአንድ ወር ደመወዛቸውን አበርክተዋል።
አመራሮቹ በቀጣይም የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለማድረግም ወስነዋል።
በተለይም ሰልጣኞቹ የእናቶችን ሕይወት ለመታደግ አላማ ያደረገ የደም ልገሳ ያደረጉ ሲሆን የአለም አቀፍ የፅዳት ቀንን ታሳቢ በማድረግ በተዘጋጀው የፅዳት ዘመቻ ላይ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ተሳትፈዋል።
ለውጡን በተጠናከረ ሁኔታ ለማስቀጠልና ተግዳሮቶቹን ለመግታት የሚያስችለው የአመራር የአቅም ግንባታ ስልጠና በቀጣይ ለቀሪ አመራሮችና አባላት በተዘጋጀው መርሀ-ግብር መሰረት በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሚሰጥ እንደሆነም የክልሉ ብልፅግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አስታውቋል።