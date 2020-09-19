ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ለመቀበል እየተዘጋጀ ነው

ጋምቤላ መስከረም 9 ቀን 2013(ኢዜአ) ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹን ከኮሮና ቫይረስ መከላከል በሚያስችል መልኩ ተቀብሎ ለማስተማር የቅድም ዝግጅት ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ አስታወቀ።
ዩኒቨርሲቲው በተማሪዎች አቀባበልና ቀደም ሲል የነበረውን ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ማጠናከር በሚቻልበት ዙሪያ ከአካባቢው ማህበረሰብና የጸጥታ አካላት ጋር ተወያይቷል።
በዚህ ወቅት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡጁሉ አኮክ በተለይ ለኢዜአ እንዳሉት ተቋሙ ተማሪዎቹን ከኮሮና ቫይረስ መከላከል በሚያስችል መልኩ ተቀብሎ ለማስተማር የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመፍጠር እየተዘጋጀ ነው።
በተለይም ተማሪዎች ሲገቡና በኋላም ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የናሙና ምርመራ ማዕከልና የንዕህና ግብዓቶችን ለሟማላት ከሚመለከታቸው ጋር በመቀናጀት እየሰሩ ማሆናቸውን ገልጸዋል።
የመማር ማስተማር ሂደቱንም የባለፈውን ዓመት ጨምሮ ለማካካስ በሚያስችል መልኩ የሞጁልና የማኑዋል ዝግጅት ስራዎች መከናወናቸውንም ገልጸዋል።
ለተማሪዎች የጤና ደህንነት ሲባልም የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በሚያወጣው መረሃ ግብር መሰረት ተቋሙ ተማሪዎችን በፈረቃ ተቀብሎ እንደሚያሰለጥንም ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው ባለፈው ዓመትም ሆነ ከዚያ ቢፊት የነበረውን ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱን ማስቀጠል በሚቻልበትና በተማሪዎች አቀባበል ዙሪያ አሁን ቀደምም ከአካባቢው ማህበረሰብና የጸጥታ አካላት መወያየቱን አመልክተዋል።
የአሁኑ ውይይት ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት ዩኒቨርሲቲው ለሚያካሂደው ሰላማዊ የመማር ማስተማር መሳካት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችውን ገልጸዋል።
ከተሳታፊዎች መካከል አቶ ኝጊዎ ኡሞድ እንዳሉት ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ወደ ዩኒቨረሲቲው የሚገቡ ተማሪዎችን የመጡበትን ዓላማ አሳክተው እንዲመለሱ ከተቋሙ ጋር ተቀራርበው እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ተማሪዎችን በተለይም እንደ እህትና ወንድም በመንከባከብና ፍቅር በመስጠት ትምህርታቸውን በሰላም ጨርሰው እንደመለሱ የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ እንደሆኑ አመልክተዋል።
በሀገሪቱ ያለው የጸጥታ አደረጃጀት በጋምቤላ ክልልም ስለሚገኝ በተለይም የመማር ማስተማር ሂደቱን ላይ እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ቀድሞ ማሳወቅ ይገባል ያሉት ሌላው ተሳታፊ አቶ አከኔ ኡፖዶ ናቸው።
በውይይት መድረኩ የጸጥታ አካላት፣ የጋምቤላ ቀበሌዎች አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የኃይማኖት አባቶች ተሳትፈዋል።