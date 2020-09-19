የኮሮና ቫይረስን እየተከላከሉ ቀጣይ ስራዎችን በጥንቃቄ ማከናወን ይገባል- የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች

አዲስ አበባ፣ መስከረም 9/2013 ዓ.ም ( ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስን በመከላከልና ጥንቃቄዎችን በማድረግ ቀጣይ ስራዎችን ማከናወን እንደሚገባ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተለያዩ ቋሚ ኮሚቴዎች አሳሰቡ።
የምክር ቤቱ 10 የተለያዩ ቋሚ ኮሚቴዎች እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ትምህርት ለመጀመርና ብሄራዊ ምርጫ ለማካሄድ በጤና ሚኒስቴር በቀረበው ምክረ ሃሳብ ላይ በዝርዝር ተወያይተዋል።
ትምህርት ቤቶችን ለመክፈትም ሆነ ቀጣዩን ብሄራዊ ምርጫ ለማካሄድ ከወዲሁ ስጋቶችን መቀነስ እንደሚገባ ተጠቁሟል።
የምክር ቤቱ የሴቶች፣ ሕፃናትና ማሕበራዊ ጉዳዩች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አበባ ዮሴፍ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት መንግስት ወረርሽኙን ለመከላከል የአስችኳይ ጊዜ አዋጅን ከማወጅ አንስቶ የተለያዩ የመከላከያ መንገዶችን ተግብሮ በመንቀሳቀሱ ውጤቶች ተመዝግበዋል።
ይህ ሳይሆን ቀርቶ ነገሮች ቀድመው በነበሩባቸው አካሔድ እንዲቀጥሉ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ሀገሪቱ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ትገባ እንደነበረም አንስተዋል።
በአሁኑ ወቅት ወረርሽኙ መቼ እንደሚጠፋ ባልታወቀበት ሁኔታ ትምህርት ቤቶችንና ሌሎች አገልግሎት ሰጭ ተቋማትን ዘግቶ መቀጠል እንደማይቻልም አስታውቀዋል።
በመሆኑም የጥንቃቄ መንገዶችን ተግባራዊ በማድረግ ችግሮችን ተጋፍጦ ስራዎችን አጣጥሞ መሔድ አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበታል ነው ያሉት።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሳሕረላ አብዱላሂ በበኩላቸው ትምህርት ቤቶች በምን መልኩ መከፈት አለባቸው በሚለው አካሔድ ላይ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል።
የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሚሊዮን ማቲዎስ እንዳሉትም በመላ አገሪቱ ከ26 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች በወረርሽኙ ምክንያት እቤት እንዲውሉ መገደዳቸው የፈጠረው ማህበራዊ ጫና ቀላል አይደለም።
በመሆኑም በጤና ሚኒስቴር በቀረበው ምክረ ሐሳብ መሰረት ትምህርት ቤት ለመክፈት የሚያስችሉ የተቀናጁ ስራዎች ከተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር እየተካሔዱ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ቀድመው በፈረቃ ትምህርት እንዲጀምሩ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ከዚህ ጎን ለጎንም በሽታውን ለመከላከል የሚቻልበትን መንገድ እየተከተሉ የመማር ማስተማር ሒደቱ እንዲቀጥል ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል።
የፊት መሸፈኛ ማክስና የውሃ አቅርቦት እንዲሁም ሳኒታይዘር አቅርቦትም የሂደቱ አካል ይሆናሉ ነው ያሉት ።
በተለይም የክፍል ተማሪና የመምህርት ተማሪ ጥምርታው ከወትሮው በተለየ አኳኋን እንዲታይና ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው በጥንቃቄ እንዲማሩ ለማስቻል የተለያዩ ስራዎች እየተጠናቀቁ መሆኑን ሚኒስትር ዴኤታው ገልጸዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በበኩላቸው እስካሁን በአለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ወረርሽኝ ለምን ያሕል ጊዜ እንደሚቆይ የሚሳይ መረጃ የለም ብለዋል።
በመሆኑም ቫይረሱን በመከላከል ከሚካሔዱ ስራዎች ጎን ለጎን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ስራ የሚጀመርበትን መንገድ ማመቻቸት ተገቢ ሆኖ ተገኝቷል ነው ያሉት።
ከአራተኛ ዓመትና ከዚያ በላይ ያሉ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ የሚያደርጉ ስራዎችን በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
በመሆኑም የማንበቢያ፣የማደሪያና የመመገቢያ ቦታዎችን በማመቻቸትና የገጽ ለገጽ ትምህርትን ቀንሶ በሌሎች ዘዴዎች ለመጠቀም እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል።
የጤና ሚኒስቴር የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል እየተወሰዱ ያሉ የጥንቃቄ እርምጃዎችን በአግባቡ በመተግበር ትምህርት ቤቶች ቢከፈቱ እንዲሁም ምርጫ ቢከናወን የሚል ምክረ ሀሳብ ትናንት ለምክር ቤቱ ማቅረቡ ይታወቃል።