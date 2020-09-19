ደቡብ ክልል ኮሮና በስፖርቱ ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ ለይቶ እንቅሰቃሴውን ለማስጀመር የሚያግዝ ጥናት ተካሄደ

ሀዋሳ፣ መስከረም 9/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል የኮሮና ወረርሽኝ በስፖርት ውድድሮችና በዘርፉ ልማት ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ ለይቶ እንቅሰቃሴውን ለማስጀመር የሚያግዝ ጥናት ተካሄደ ።
በክልሉ ስፖርት ኮሚሽን አስተባባሪነት በተካሄደው በዚሁ ጥናት ላይ ያተኮረ ውይይት በሀዋሳ ከተማ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተካሂዷል።
በጥናቱ መሠረት ወረርሽኙ በክልሉ የስፖርት ልማት እንቅስቃሴና በስፖርተኞች ላይ ጫና አሳድሯል።
ወረርሽኙ ከተከሰተ ጀምሮ በአጠቃላይ በስፖርቱ ዘርፍ ከ574 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማሳጣቱን ጥናቱ አመላክቷል።
ጥናቱ በገንዘብ የማይተመኑ በስነ-ልቦናና ማህበራዊ ዘርፍ ያሳደረው አሉታዊ ተፅዕኖ ከባድ መሆኑንም ያሳያል።
ጥናት አቅራቢው አቶ ሰይፈ ዓለሙ እንዳሉት ጥናቱ ወረርሽኙ ያሳደረውን ተፅዕኖ ለይቷል፤ ይህም ስፖርታዊ ውድድርና ስልጠናዎች ለመጀመር ፣መመሪያ ለማዘጋጀትና ማን ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ለመመለስ የሚያግዝ ነው።
ጥናቱ ወረርሽኙ በስፖርት ልማት ላይ እያሳደረ ያለውን ተጽዕኖ ለመለየትና በቀጣይ ሊሠሩ ስለሚገቡ ጉዳዮች አቅጣጫ የሚጠቁም እንጂ ይጀመር አይጀመር ለማለት እንዳይደለ የተናገሩት ደግሞ የክልሉ ስፖርት ኮሚሽነር አቶ የሽዋስ ዓለሙ ናቸው።
በጥናቱ መነሻ በተለይ ስፖርቱ በመቆሙ እየደረሰ ያለውን ጫና ለመቀነስ መጀመር አለበት ከተባለ ባለድር ሻ አካላት በተለይ ማህበረሰቡ፣ ደጋፊዎች፣ ትምህርት ቤቶችና የፀጥታ አካላት ጋር የሚደረግ ውይይት ወሳኝነት አለው ብለዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊዎቹ መካከል በኮሚሽኑ የፀረ-ዶፒንግና የስፖርት ህክምና ባለሙያ አቶ ታምሩ ናሳ እንዳሉት ወረርሽኙ በስፖርት መስኩ ላይ ያሳደረውን ተፅዕኖ ለማቃለል ውድድሮች ከመጀመሩ በፊት ከስፖርቱ ቤተሰብ፣ ትምህርት ቤቶችና መሰል ባለድርሻ አካላት ጋር ቅንጅት ማድረግ ያስፈልጋል።
በችግር ምክንያት የአቋም መውረድ ያጋጠማቸው አሰልጣኞች፣ ስፖርተኞችና ዳኞችን ለመታደግ መንግሥት መደገፍ እንዳለበት ጠቅሰው ፤ በስነ-ልቦና ያጋጠመውን ጉዳት በስልጠና ማካካስ ወሳኝ እንደሆነ ጠቁመዋል።
በቀጣይ ለቫይረሱ ስርጭት ዕድል በማይሰጥ መልኩ ጥንቃቄ ተደርጎ ውድድሩን ለመጀመር መመሪያ ሲዘጋጅ በአብዛኛው ከእግር ኳስና አትሌቲክስ በስቀር ሌሎችን ያገለለ እንዳይሆን የተናገሩት ደግሞ የውድድር ዘርፍ ባለሙያ አቶ ምስራቅ ጸሐይ መሰለ ናቸው።
በአዳራሽ ውስጥ የሚካሄዱ እንደ ቦክስ፣ቦሊቦል፣ ጠረጴዛ ቴኒስና እንደ ጂም ያሉ ስፖርቶች ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል።
የስፖርት ማህበራት ዕውቅናና ድጋፍ ባለሙያ አቶ ንጋቱ አስረስ በበኩላቸው ወረርሽኙ በስፖርት ልማት እያሳደረ ያለውን ዘርፈ ብዙ ተጽዕኖ በጥናት መለየቱ አበረታች መሆኑን ተናግረዋል።
በቀጣይ ዘርፉ እንዲያገግምና ወደ ቀድሞ ዝናው እንዲመለስ የባለድርሻ አካላት ቅንጅትና ትኩረት እንደሚሻ ገልጸዋል።
ባለፉት ሁለት ወራት የተካሄደው ጥናት በተዋረድ የሚገኙ ፌዴሬሽኖች፣ የስፖርት ክለቦች፣ ቡድን መሪዎች፣ አሰልጣኞችና ስፖርተኞች የተሳተፉበት መሆኑ ተመልክቷል።