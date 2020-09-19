ከወንበር በላይ የሚጭን ተሸከርካሪን ጥብቅ ቁጥር እየተደረገ ነው

አዲስ አበባ መስከረም 9/2013 (ኢዜአ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳት ተከትሎ ከወንበር በላይ የሚጭኑ ተሸከርካሪን ጥብቅ ቁጥር እደረገ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
የኮሚሽኑ የሕዝብ ግንኙነት ምክትል ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ቶማስ እሸቱ እንደገለጹት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳት ተከትሎ ከወንበር በላይ የሚጭኑ ተሸከርካሪዎች ለኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳያጋልጡ ከመቼውም ግዜ በላይ ጥብቅ ቁጥር እያደረገ ነው፡፡
የትራፊክ ደንብ መተላለፍ በሰውም ሆነ በንብረት ላይ የሚያደርሰውን ተጽእኖ ለመቀነስ ከማስተማር ባለፈ እርምጃ እየተወሰደ ነው የሚሉት ዋና ኢንስፔክተሩ በአብነትም ከነሐሴ 28 እስከ ጷጉሜን 5/2012 ዓ.ም ብቻ ህግን ተላልፈው የተገኙ 170 አሽከርካሪዎች ተቀጥተዋል።
ኅብረተሰቡ ትርፍ ሆኖ ባለ መሳፈርና ሌሎችንም በማስተማር በትራንስፖርት መጨናነቅ ከሚፈጠር የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ራሱን እንዲከላከል ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ኅብረተሰቡ መሰል ህገ-ዋጥ ተግባራትን ለመከላከል በሚያደርገው ጥረት የሚገጥመውን ችግር ለመፍታት በ991 ነፃ የስልክ መስመር በመደወል ማሳወቅ እንደሚችልም አክለዋል፡፡
አለያም በአቅራቢያው ለሚገኙ የትራፊክ ፖሊስ አባላትና ሌሎች ተባባሪ የፀጥታ አካላት በግንባር በመቅረብ የትርፍ ሰው ማሳፈርም ሆነ ከታሪፍ በላይ ማስከፈል ደንብ የተላለፈን አሽከርካሪ ሠሌዳ ሪፖርት ማድረግ እንደሚቻል ዋና ኢንስፔክተሩ አመልክተዋል፡፡
የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለሥልጣን ዋና ሥራ አስኪያጅ ኮማንደር አህመድ መሀመድ በበኩላቸው ትርፍ መጫን የኮሮና ወረርሽኝን የበለጠ የሚያዛምት በመሆኑ ከወንበር ውጪ ማሳፈር በፍጹም የተከለከለ ነው ።
የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች የሚሳፍሩትን ሰው ማስክ ማድረጉን ማረጋገጥና ማስገደድ እንዳለባቸው ገልጸው ይህን የማያርግ ሾፌርና ረዳት ተጠያቂ እንደሚሆኑ ገልጸዋል።
ትርፍ ተሳፋሪ መጫን በምንም መመዘኛ በመደበኛ የደንብ መተላለፍ እንደማይታይ የገለጹት ኮማንደር አህመድ ይህም እስከ 1500 ብር እንደሚያስቀጣ አስረድተዋል።
ደንብ መተላለፉን የሚደጋግም ከሆነም ቅጣቱ እየጠነከረ ፈቃድ እስከ መሰረዝና መንጃ ፈቃድ ላይ እርምጃ እስከመውሰድ እንደሚደርስ ጨምረው ገልጸዋል።
ይህ እርምጃ ለብዙሃን ትራንስፖርት አውቶብሶችም መያዝ ከሚገባቸው በላይ ከጫኑ የሕይወት ጉዳይ ስለሆነ ይኸው ቅጣት ተግባራዊ እንደሚሆን አመልክተዋል።
ትርፍ መሳፈርን መከላከል የፖሊስና ትራንስፖርት ባለሥልጣን ብቻ ባለመሆኑ ኅብረተሰቡ የድርሻውን እንዲወጣም ጠይቀዋል፡፡