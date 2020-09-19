ከመጀመሪያ ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ የስነ ምግባር ትምህርት ሊሰጥ ነው

አዳማ መስከረም 09/2013(ኢዜአ) ትውልዱ ሙስናን የመከላከል ስብዕና ይዞ እንዲያድግ ለማመቻቸት ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ የስነ ምግባር ትምህርት እንደሚሰጥ የፌዴራል ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ገለጸ።
በኮሚሽኑ ዓላማና ተልዕኮ ዘሪያ ግልፅ ግንዛቤ ለማስጨበጥ በአዳማ ከተማ የተዘጋጀ የውይይት መድረክ ዛሬ ተጀምሯል።
በመድረኩ የፌዴራል ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ምክትል ኮሚሽነር አቶ አታክልት ግዴይ እንደተናገሩት ትምህርቱ የሚሰጠው ሀገር ተረካቢ ትውልድ የስነ ምግባር ብልሽት በትምህርት ጥራት ላይ ያለውን ተፅዕኖ እንዲገነዘብና መልካም ስብዕና እንዲኖረው ለማስቻል ነው።
ተማሪ ሳይለፋ ኮርጆ ማለፈ ነውር ከመሆን ባለፈ የትውልድ ቀጣይ እጣ ፋንታ እንደሚጎዳ ከወዲህ ለማስረዳት እንደሆነም አመልክተዋል።
በተለይ ተማሪ ሳይለፋ በኩረጃ ውጤት ማግኘት ከለመደ ነገ በአቋራጭ ለመበልፀግ የህዝብና የሀገር ሀብት ምዝበራ ወስጥ እንደሚገባ አመልክተዋል።
የስነ ምግባር ብልሽት በትምህርት ጥራት ላይ የሚያስከትለውን ተፅዕኖ በማስገንዘብ ሙስናን የሚፀየፍ ትውልድ ከወዲሁ እየገነባን ለመሄድ ጭምር እየተሰራ ነው ብለዋል።
ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ከስነ ምግባር ትምህርት ባለፈ የፀረ ሙስና ክበባትን በማደራጀት የመከላከልና ግንዛቤን የማዳበር ስራ እንደሚካሄድ ገልጸዋል።
በዚህም ትውልዱን ለማዳን፣ ተስፋው እንዲለመልምና በሙስና ላይ የሚደረገውን ዘመቻ በሁሉም መንግስታዊ ተቋማት ውስጥ ጠንካራ መሰረት እንዲኖረው ለሙስና አጋላጭ የሆኑ አሰራርና ድርጊቶችን ለማስወገድ ጭምር እንደሚሰራ አስረድተዋል።
የሙስና መከላከል ዘመቻ የተናበበና የተቀናጀ ለማድረግ የሰው ኃይሉን አቅም፣ ክህሎትና ግንዛቤ በዓላማ ፈፃሚና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች ዘንድ በተመሳሳይ ለማዳበር እየሰራን ነው ያሉት ደግሞ በኮሚሽኑ የጥናትና ምርምር ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ሸኒቦ ናቸው።
በኮሚሽኑም ሆነ በክልሎች የፀረ ሙስና ሴክተር ያሉትን ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች አቅም በመገንባት ለስራው ውጤታማነት አመቺ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ጭምር ትኩረት መሰጠቱን ተናግረዋል።
ኮሚሽኑ በፀረ ሙስናና ስነ ምግባር ግንባታ ላይ የጀመረው ስራ ውጤታማ የሚሆነው የትብብርና የቅንጅት ስራ ሲጠናከር መሆኑንም አመልክተዋል።
የድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በኮሚሽኑ ዓላማና ተልዕኮ ላይ ግልፅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማስቻል በአዳማ ከተማ የተጀመረው የውይይት መድረክ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ነው።