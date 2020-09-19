በአዲስ አበባ እየተገነባ ያለው የእናቶችና ህፃናት ሆስፒታል በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ስራ ይጀምራል

አዲስ አበባ፤ መስከረም 9/2013(ኢዜአ) በአዲስ አበባ አያት አካባቢ እየተገነባ ያለው የእናቶችና ህፃናት ሆስፒታል በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ተገለጸ።
የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የሆስፒታሉን ግንባታ በስፍራው በመገኘት ጎብኝተዋል።
በ400 ሚሊዮን ብር ወጭ እየተገነባ ያለው የእናቶችና ህፃናት ሆስፒታል ግንባታው በመገባደድ ላይ በመሆኑ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ተብሏል።
ምክትል ከንቲባዋ የሆስፒታሉ ግንባታ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ መሆኑን ያረጋገጡ ሲሆን ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት በሚችልበት ሁኔታ ላይም አቅጣጫ ሰጥተዋል።
የሆስፒታሉ መገንባት በከተማዋ በእናቶችና ህፃናት ሆስፒታል ህክምና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ይስተዋል የነበረውን ችግር የሚያቃልል መሆኑን ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ዮሃንስ ጫላ በበኩላቸው ከዚህ ቀደም የእናቶችና ህፃናት ህክምና አገልግሎት ራሱን ችሎ የሚሰጠው የጋንዲ ሆስፒታል ብቻ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ባሉት 89 አልጋዎች በቀን ከ900 በላይ ወላዶችን በማስተናገድ ከባድ ጫና ያለበት መሆኑንም ገልጸዋል።
አሁን ግንባታው እየተገባደደ ያለው ሆስፒታል ግን 400 አልጋዎች ያሉት በመሆኑ ላቅ ያለ ጥቅም ይኖረዋል ብለዋል ዶክተር ዮሃንስ ።
በአዲስ አበባ አያት አካባቢ እየተገነባ ያለው ሆስፒታሉ በ23 ሺህ ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ ህንፃ መሆኑን የኮንስትራክሽን ቢሮ ምክትል ሃላፊው አቶ አፈወርቅ ንጉሴ ገልጸዋል።
አሁን ላይ የሆስፒታሉ ግንባታ 99 በመቶ መድረሱን ተናግረው፤ ግንባታው ተጠናቆ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ይገባልም ብለዋል።
ሆስፒታሉ 14 የማዋለጃ ክፍሎችና 7 የኦፕሬሽን ክፍሎችን ያካተተ መሆኑም ታውቋል።